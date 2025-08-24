menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Acompanhe ao vivo: Brasil encara França pelo Mundial de vôlei feminino

Ao vivo: Brasil e França disputam segunda partida do Mundial

Brasil x França, pela terceira etapa da VNL feminina (foto: volleyballworld)
imagem cameraAcompanhe ao vivo: Brasil encara França pelo Mundial de vôlei feminino. (foto: volleyballworld)
Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
09:27
Atualizado há 7 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias



O Brasil enfrenta a França, neste domingo (24), pelo segundo jogo do Mundial de vôlei feminino. A partida acontece em Chiang Mai, na Tailândia, às 9h30 (de Brasília). As brasileiras buscam mais uma vitória no torneio, mas não terão jogo fácil. Atualização: França venceu a primeira parcial. A partida está no 2ª set!

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Escalação brasileira- Kisy ; Diana ; Gabi ; Julia Bergmann ; Julia Kudiess ; Roberta

Brasil x França - Primeiro Set: França venceu por 25 a 21

➡️A festa dos tailandeses no Mundial de vôlei; Gabi Guimarães vira estampa de blusa

Prestes a encarar a França, Brasil estreou com vitória no Mundial de Vôlei contra a Grécia

Brasil estreou com o pé direito no Mundial de vôlei feminino. A Seleção venceu a Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16, nesta sexta-feira (22), em Chiang Mai, na Tailândia. O técnico Zé Roberto Guimarães trouxe uma novidade na equipe titular: a oposta Kisy, que teve um papel importante na vitória brasileira

As maiores pontuadoras foram Gabi Guimarães e Julia Bergmann, com 17 e 16 pontos, respectivamente. Entre as gregas, a oposta Anthouli foi o destaque, com 18 pontos, sendo um de bloqueio.

continua após a publicidade

O jogo

O primeiro set começou equilibrado, com Kisy na posição de oposta titular e bom aproveitamento no ataque, além de boas recepções da líbero Marcelle. Do outro lado da rede, a oposta grega Anthouli, de 2,02m, teve um bom desempenho no ataque e no bloqueio. No entanto, o bom jogo não foi suficiente para parar as brasileiras, que fecharam a parcial em 25 a 18.

O Brasil começou a segunda etapa abrindo cinco pontos de vantagem, com bons bloqueios de Kisy e ataques de Gabi Guimarães, principalmente pelo fundo de quadra. Anthouli continua sendo a principal fonte ofensiva das gregas, já que as centrais foram pouco utilizadas e as ponteiras com baixo aproveitamento. O Brasil fechou em 25 a 16.

continua após a publicidade

O terceiro set ficou marcado pelas boas coberturas da Seleção brasileira, que não deixou nenhuma bola cair sem, pelo menos, encostar em alguma jogadora. Zé Roberto rodou as jogadoras na reta final, dando a chance de todas estrearem na competição. O Brasil fechou em 25 a 16.

Julia Kudiess retornou à Seleção para Liga das Nações
Acompanhe ao vivo: Brasil encara França pelo Mundial de vôlei feminino. (Foto: Volleyball World)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias