Acompanhe ao vivo: Brasil encara França pelo Mundial de vôlei feminino





O Brasil enfrenta a França, neste domingo (24), pelo segundo jogo do Mundial de vôlei feminino. A partida acontece em Chiang Mai, na Tailândia, às 9h30 (de Brasília). As brasileiras buscam mais uma vitória no torneio, mas não terão jogo fácil. Atualização: França venceu a primeira parcial. A partida está no 2ª set!

Escalação brasileira- Kisy ; Diana ; Gabi ; Julia Bergmann ; Julia Kudiess ; Roberta

Brasil x França - Primeiro Set: França venceu por 25 a 21

Prestes a encarar a França, Brasil estreou com vitória no Mundial de Vôlei contra a Grécia

O Brasil estreou com o pé direito no Mundial de vôlei feminino. A Seleção venceu a Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16, nesta sexta-feira (22), em Chiang Mai, na Tailândia. O técnico Zé Roberto Guimarães trouxe uma novidade na equipe titular: a oposta Kisy, que teve um papel importante na vitória brasileira

As maiores pontuadoras foram Gabi Guimarães e Julia Bergmann, com 17 e 16 pontos, respectivamente. Entre as gregas, a oposta Anthouli foi o destaque, com 18 pontos, sendo um de bloqueio.

O jogo

O primeiro set começou equilibrado, com Kisy na posição de oposta titular e bom aproveitamento no ataque, além de boas recepções da líbero Marcelle. Do outro lado da rede, a oposta grega Anthouli, de 2,02m, teve um bom desempenho no ataque e no bloqueio. No entanto, o bom jogo não foi suficiente para parar as brasileiras, que fecharam a parcial em 25 a 18.

O Brasil começou a segunda etapa abrindo cinco pontos de vantagem, com bons bloqueios de Kisy e ataques de Gabi Guimarães, principalmente pelo fundo de quadra. Anthouli continua sendo a principal fonte ofensiva das gregas, já que as centrais foram pouco utilizadas e as ponteiras com baixo aproveitamento. O Brasil fechou em 25 a 16.

O terceiro set ficou marcado pelas boas coberturas da Seleção brasileira, que não deixou nenhuma bola cair sem, pelo menos, encostar em alguma jogadora. Zé Roberto rodou as jogadoras na reta final, dando a chance de todas estrearem na competição. O Brasil fechou em 25 a 16.