Brasil x Peru na semi da Copa América de futsal: horário e onde assistir
Brasil busca manter histórico de três vitórias e nenhuma derrota sobre o Peru
- Matéria
- Mais Notícias
Após uma estreia com resultado abaixo do esperado contra a Colômbia, a Seleção Brasileira de futsal reagiu de forma contundente e garantiu sua vaga na semifinal da Copa América, atropelando Bolívia, Chile e Venezuela. O próximo adversário em busca da final é o Peru.
Brasil x Chile pela Copa América de futsal: horário e onde assistir
Mais Esportes
Brasil x Venezuela pela Copa América de futsal: horário e onde assistir
Mais Esportes
Brasil supera início ruim e elimina Chile na Copa América de futsal
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O confronto decisivo está marcado para o próximo sábado (31), às 19h15 (de Brasília). A importância do duelo é redobrada, já que os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.
✅⚽ Ficha técnica
Brasil x Peru - Semifinal da Copa América de Futsal
📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 19h15 (de Brasília)
📍 Local: Luque, no Paraguai
📺 Onde assistir: Sportv ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv
O retrospecto histórico do Brasil contra o Peru na Copa América é extremamente favorável, reservando goleadas expressivas. Em apenas três confrontos, o time brasileiro marcou 27 gols, sofrendo apenas três.
A outra semifinal será disputada entre as rivais Argentina (tricampeã) e Venezuela, com início previsto para as 16h30, também no sábado (31). A disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão no domingo, 1º de fevereiro.
Um fato notável é que o Brasil e a Argentina, únicos campeões da Copa América de Futsal, podem reeditar a final pela nona vez na história do torneio. O Brasil só não chegou à decisão do continental em duas ocasiões: 2022 e 2015.
Confira o elenco convocado:
|Posição
|Atletas
Goleiros
Matheus, Nicolas e Willian
Fixos
Marlon e Neguinho
Alas
Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard
Pivôs
Pito, Rafa Santos e Rocha
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias