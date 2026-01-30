menu hamburguer
Brasil x Peru na semi da Copa América de futsal: horário e onde assistir

Brasil busca manter histórico de três vitórias e nenhuma derrota sobre o Peru

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/01/2026
14:51
Brasil na Copa América de futsal 2026 (Foto: Staff Images/CBF)
imagem cameraBrasil na Copa América de futsal 2026 (Foto: Staff Images/CBF)
Após uma estreia com resultado abaixo do esperado contra a Colômbia, a Seleção Brasileira de futsal reagiu de forma contundente e garantiu sua vaga na semifinal da Copa América, atropelando Bolívia, Chile e Venezuela. O próximo adversário em busca da final é o Peru.

O confronto decisivo está marcado para o próximo sábado (31), às 19h15 (de Brasília). A importância do duelo é redobrada, já que os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.

✅⚽ Ficha técnica

Brasil x Peru - Semifinal da Copa América de Futsal

📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 19h15 (de Brasília)
📍 Local: Luque, no Paraguai
📺 Onde assistir: Sportv ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv

O retrospecto histórico do Brasil contra o Peru na Copa América é extremamente favorável, reservando goleadas expressivas. Em apenas três confrontos, o time brasileiro marcou 27 gols, sofrendo apenas três.

A outra semifinal será disputada entre as rivais Argentina (tricampeã) e Venezuela, com início previsto para as 16h30, também no sábado (31). A disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão no domingo, 1º de fevereiro.

Um fato notável é que o Brasil e a Argentina, únicos campeões da Copa América de Futsal, podem reeditar a final pela nona vez na história do torneio. O Brasil só não chegou à decisão do continental em duas ocasiões: 2022 e 2015.

Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)
Confira o elenco convocado:

PosiçãoAtletas

Goleiros

Matheus, Nicolas e Willian

Fixos

Marlon e Neguinho

Alas

Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard

Pivôs

Pito, Rafa Santos e Rocha

