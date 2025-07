Com sustos, Seleção Brasileira feminina de vôlei derrota França pela VNL

A Seleção Brasileira feminina de vôlei derrotou a França em partida válida pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei. O jogo aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10), em Chiba, no Japão, e foi vencido por 3 a 2 e parciais de 23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11. Julia Kudiess foi a maior pontuadora da Seleção no duelo, com 17 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira é destaque na VNL feminina e garante vaga na próxima fase

O Brasil retorna às quadras na madrugada de sexta-feira (17), às 07h20, contra a Polônia. Na tabela, a Seleção Brasileira feminina ocupa a terceira colocação, atrás da líder e invicta Itália e das polonesas.

Como foi o jogo?

1º set

A partida começou com superioridade francesa, que abriu 7 a 2 com erros não forçados do ataque e da recepção brasileira. Mesmo após tempo técnico pedido por Zé Roberto Guimarães, a França seguiu confortável na liderança em 15 a 8, com alto aproveitamento no ataque e ainda aproveitando o apagão do Brasil.

continua após a publicidade

Em nova pausa, o Brasil conseguiu diminuir os erros e ter uma sequência de três pontos seguidos e diminuir a desvantagem para 18 a 14. Com o bloqueio aparecendo, a Seleção Brasileira chegou perto do empate em 20 a 19. Porém, a França conseguiu frear a reação do Brasil e fechou a parcial em 25 a 23 após ataque de Ndiaye.

O Brasil derrotou a França por 3 sets a 2 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

2º set

Logo nos primeiros pontos, Ana Cristina sentiu uma lesão no joelho, saiu carregada da quadra pela equipe médica do Brasil e deu lugar a Helena. No decorrer da parcial, a França, com uma forte defesa, abriu 10 a 7. Mas a reação brasileira veio rápida, que virou em 12 a 11 após contra-ataque aproveitado por Gabi.

continua após a publicidade

Na liderança, o Brasil conseguiu quebrar o saque francês após erro de ataque das europeias, que tiveram desempenho ofensivo abaixo no set, e abrir 21 a 19. Ao fim, a Seleção Brasileira conseguiu aumentar a vantagem e fechar a parcial por 25 a 21 e empatar a partida em 1 set a 1.

O Brasil derrotou a França por 3 sets a 2 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

3º set

A parcial começou equilibrada, com placar empatado em 13 a 13, com os dois ataques cometendo poucos erros. Na metade do set, a França conseguiu abrir no placar em 19 a 15, com Héléna Cazaute sendo a principal jogadora da seleção europeia.

Na reta final, a França marcou mais quatro pontos seguidos e ampliou a vantagem para 23 a 15, com Cazaute desequilibrando a parcial. Ao fim, as francesas fecharam o set por 25 a 17 e desempataram em 2 sets a 1 com ponto decisivo de Ndiaye.

Héléna Cazaute foi a maior pontuadora do jogo, com 32 pontos (Foto: Divulgação/Volleyball World)

4º set

A França seguiu superior no início do set ao abrir 3 a 0, com Cazaute ainda inspirada no ataque. No decorrer da parcial, o Brasil conseguiu se recuperar e virar em 13 a 8, com Gabi pontuando e Roberta com grande desempenho no saque.

Administrando a vantagem conquistada após a virada, a Seleção Feminina teve a liderança ameaçada no fim, quando as francesas encostaram no placar em 20 a 19. Porém, o Brasil conseguiu se sobressair e fechar a parcial por 25 a 21 e levar a partida ao tie-break.

5º set

No último set, o Brasil começou forte, abrindo 3 a 0, com dois bloqueios de Diana. Na sequência, a Seleção Brasileira seguiu no controle e, rapidamente, abriu 6 a 1, com a defesa desequilibrando para quebrar o saque da França.

Nos últimos pontos, a Seleção Brasileira feminina se manteve superior, fechou o tie-break por 15 a 11, após erro de saque de Héléna Cazaute, e conquistou a vitória sobre as francesas por 3 sets a 2.

O Brasil derrotou a França por 3 sets a 2 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte