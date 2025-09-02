menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (02/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira (2)

palmeiras x corinthians
imagem cameraJogos de hoje: Corinthians sub-17 x Palmeiras sub-17 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
07:00
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (2), a programação do futebol nacional e internacional reserva confrontos de destaque para os torcedores. A Série B do Brasileirão movimenta a rodada com a partida entre América-MG e Avaí. Já nas categorias de base, o Mundial de Clubes Sub-18 e o clássico entre Corinthians x Palmeiras no Brasileirão Sub-17 reúnem promessas do esporte em partidas decisivas. Os jogos contam com transmissão ao vivo em diferentes plataformas ao longo do dia.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Brasileirão Série B

  • América-MG x Avaí
    🕒 19h30
    📺 ESPN, SportyNet e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

américa-mg avaí
Jogos de hoje: América-MG x Avaí (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Campeonato Inglês (quinta divisão)

  1. Braintree Town x Tamworth
    🕒 15h45
    📺 DAZN
  2. Eastleigh x Scunthorpe
    🕒 15h45
    📺 DAZN
  3. Morecambe x Forest Green
    🕒 15h45
    📺 DAZN
  4. Solihull Moors x Yeovil
    🕒 15h45
    📺 DAZN
  5. Wealdstone x Southend
    🕒 15h45
    📺 DAZN

Mundial de Clubes Sub-18

  • River Plate sub-18 x Benfica sub-18
    🕒 15h30
    📺 ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Sub-17

  • Corinthians sub-17 x Palmeiras sub-17
    🕒 19h30
    📺 Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Copa Paulista

  • Comercial x Inter de Limeira
    🕒 20h
    📺 Paulistão (YouTube)

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

  • Orlando Pride (F) x Alajuelense (F)
    🕒 20h
    📺 Disney+
  • Alianza (F) x Gotham FC (F)
    🕒 22h
    📺 Disney+

