Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (02/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (2)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (2), a programação do futebol nacional e internacional reserva confrontos de destaque para os torcedores. A Série B do Brasileirão movimenta a rodada com a partida entre América-MG e Avaí. Já nas categorias de base, o Mundial de Clubes Sub-18 e o clássico entre Corinthians x Palmeiras no Brasileirão Sub-17 reúnem promessas do esporte em partidas decisivas. Os jogos contam com transmissão ao vivo em diferentes plataformas ao longo do dia.
Brasileirão Série B
- América-MG x Avaí
🕒 19h30
📺 ESPN, SportyNet e Disney+
Campeonato Inglês (quinta divisão)
- Braintree Town x Tamworth
🕒 15h45
📺 DAZN
- Eastleigh x Scunthorpe
🕒 15h45
📺 DAZN
- Morecambe x Forest Green
🕒 15h45
📺 DAZN
- Solihull Moors x Yeovil
🕒 15h45
📺 DAZN
- Wealdstone x Southend
🕒 15h45
📺 DAZN
Mundial de Clubes Sub-18
- River Plate sub-18 x Benfica sub-18
🕒 15h30
📺 ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Sub-17
- Corinthians sub-17 x Palmeiras sub-17
🕒 19h30
📺 Sportv
Copa Paulista
- Comercial x Inter de Limeira
🕒 20h
📺 Paulistão (YouTube)
Copa dos Campeões da Concacaf Feminina
- Orlando Pride (F) x Alajuelense (F)
🕒 20h
📺 Disney+
- Alianza (F) x Gotham FC (F)
🕒 22h
📺 Disney+
