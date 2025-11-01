Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (1), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 1 de novembro de 2025)

Brasileirão

Cruzeiro x Vitória — 16h — Premiere

Santos x Fortaleza — 16h — Premiere

Mirassol x Botafogo — 18h — Sportv e Premiere

Flamengo x Sport — 21h — Sportv e Premiere

Premier League

Nottingham Forest x Manchester United — 12h — ESPN e Disney+

Burnley x Arsenal — 12h — Xsports e Disney+

Brighton x Leeds United — 12h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Fulham x Wolverhampton — 12h — Disney+

Crystal Palace x Brentford — 12h — Disney+

Liverpool x Aston Villa — 17h — ESPN e Disney+

Tottenham x Chelsea — 14h30 — ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Manchester United, o brasileiro Matheus Cunha, entra em campo contra o Nottingham Forest na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

La Liga

Villarreal x Rayo Vallecano — 10h — Disney+

Atlético de Madrid x Sevilla — 12h15 — Disney+

Real Sociedad x Athletic Bilbao — 14h30 — ESPN 3 e Disney+

Real Madrid x Valencia — 17h — Disney+

Bundesliga

RB Leipzig x Stuttgart — 11h30 — Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

St. Pauli x Borussia Mönchengladbach — 11h30 — Canal GOAT e OneFootball

Heidenheim x Eintracht Frankfurt — 11h30 — OneFootball

Union Berlin x Freiburg — 11h30 — OneFootball

Mainz x Werder Bremen — 11h30 — OneFootball

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen — 14h30 — Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball

Campeonato Italiano

Udinese x Atalanta — 11h — ESPN 4 e Disney+

Napoli x Como — 14h — Disney+

Cremonese x Juventus — 16h45 — CazéTV e Disney+

Ligue 1

PSG x Nice — 13h — CazéTV

Monaco x Paris FC — 15h — CazéTV

MLS (playoffs)

New York City x Charlotte — 16h30 — Apple TV

Chicago Fire x Philadelphia Union — 18h30 — Apple TV

Nashville x Inter Miami — 20h30 — Apple TV

Dallas x Vancouver Whitecaps — 22h30 — Apple TV

Portland Timbers x San Diego — 22h30 — Apple TV

Brasileirão Série B

Goiás x Athletico-PR — 16h — RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+

Avaí x Athletic — 18h30 — Disney+

Campeonato Uruguaio

Progreso x Montevideo City Torque — 10h — Disney+

Liverpool-URU x Juventud — 16h30 — Disney+

Cerro x Nacional — 19h — Disney+

Campeonato Saudita

Al Taawoun x Al Qadsiah — 10h30 — Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Al Khaleej x Al Ittihad — 11h35 — Canal GOAT e Sportv

Al Nassr x Al Fayha — 14h30 — Canal GOAT, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Paulista Feminino

Corinthians (F) x São Paulo (F) — 11h — Record News, Space e HBO Max

Campeonato Norueguês

Valerenga x Bodo/Glimt — 12h — Canal GOAT e OneFootball

Molde x Rosenborg — 14h — OneFootball

Campeonato Norte-Irlandês

Coleraine x Glenavon — 12h — OneFootball

Dungannon Swifts x Crusaders — 12h — OneFootball

Ballymena United x Larne — 14h30 — OneFootball

Campeonato Holandês

Ajax x Heerenveen — 12h30 — Disney+

Feyenoord x Volendam — 16h — Disney+

Mundial Feminino sub-17 (quartas)

Brasil sub-17 (F) x Canadá sub-17 (F) — 12h30 — CazéTV e FIFA+

Coreia do Norte sub-17 (F) x Japão sub-17 (F) — 16h — FIFA+

Campeonato Grego

Volos x Panathinaikos — 13h — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Turco

Trabzonspor x Galatasaray — 14h — Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Leganés x Burgos — 14h30 — Disney+

Campeonato Português

Vitória de Guimarães x Benfica — 17h30 — ESPN 3 e Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

Atlético San Luis (F) x Santos Laguna (F) — 20h — Disney+

Campeonato Mexicano

Monterrey x Tigres — 22h — SportyNet (TV e YouTube)

América x León — 0h05 — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Espanhol Feminino

Atlético de Madrid (F) x Alhama (F) — 8h — DAZN

Espanyol (F) x Real Madrid (F) — 14h30 — DAZN

Campeonato Italiano Feminino

Parma (F) x Napoli (F) — 8h30 — Canal GOAT

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Avellino x Reggiana — 8h30 — OneFootball

Carrarese x Frosinone — 11h — OneFootball

Padova x Südtirol — 11h — OneFootball

Palermo x Pescara — 15h30 — OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

Manchester City (F) x West Ham (F) — 9h — Canal GOAT e Disney+

Chelsea (F) x London City Lionesses (F) — 9h — Xsports, ESPN 4 e Disney+

Copa da Inglaterra

Chelmsford x Braintree Town — 9h — Disney+

Brackley Town x Notts County — 14h30 — Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Hertha Berlin x Dynamo Dresden — 9h — Rede Contínua Sports e OneFootball

Karlsruher x Schalke 04 — 9h — OneFootball

Nuremberg x Eintracht Braunschweig — 9h — OneFootball

Darmstadt x Arminia Bielefeld — 16h30 — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Leicester x Blackburn — 9h30 — ESPN e Disney+

Queens Park Rangers x Ipswich — 12h — Disney+

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Munique 1860 x Energie Cottbus — 10h — OneFootball

Hansa Rostock x Verl — 12h30 — OneFootball

Campeonato Alemão Feminino

Bayern de Munique (F) x SGS Essen (F) — 10h — DAZN

Wolfsburg (F) x Hoffenheim (F) — 12h — DAZN

