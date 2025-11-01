Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (01/11/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (1)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (1), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 1 de novembro de 2025)
Brasileirão
Cruzeiro x Vitória — 16h — Premiere
Santos x Fortaleza — 16h — Premiere
Mirassol x Botafogo — 18h — Sportv e Premiere
Flamengo x Sport — 21h — Sportv e Premiere
Premier League
Nottingham Forest x Manchester United — 12h — ESPN e Disney+
Burnley x Arsenal — 12h — Xsports e Disney+
Brighton x Leeds United — 12h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Fulham x Wolverhampton — 12h — Disney+
Crystal Palace x Brentford — 12h — Disney+
Liverpool x Aston Villa — 17h — ESPN e Disney+
Tottenham x Chelsea — 14h30 — ESPN e Disney+
La Liga
Villarreal x Rayo Vallecano — 10h — Disney+
Atlético de Madrid x Sevilla — 12h15 — Disney+
Real Sociedad x Athletic Bilbao — 14h30 — ESPN 3 e Disney+
Real Madrid x Valencia — 17h — Disney+
Bundesliga
RB Leipzig x Stuttgart — 11h30 — Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
St. Pauli x Borussia Mönchengladbach — 11h30 — Canal GOAT e OneFootball
Heidenheim x Eintracht Frankfurt — 11h30 — OneFootball
Union Berlin x Freiburg — 11h30 — OneFootball
Mainz x Werder Bremen — 11h30 — OneFootball
Bayern de Munique x Bayer Leverkusen — 14h30 — Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
Campeonato Italiano
Udinese x Atalanta — 11h — ESPN 4 e Disney+
Napoli x Como — 14h — Disney+
Cremonese x Juventus — 16h45 — CazéTV e Disney+
Ligue 1
PSG x Nice — 13h — CazéTV
Monaco x Paris FC — 15h — CazéTV
MLS (playoffs)
New York City x Charlotte — 16h30 — Apple TV
Chicago Fire x Philadelphia Union — 18h30 — Apple TV
Nashville x Inter Miami — 20h30 — Apple TV
Dallas x Vancouver Whitecaps — 22h30 — Apple TV
Portland Timbers x San Diego — 22h30 — Apple TV
Brasileirão Série B
Goiás x Athletico-PR — 16h — RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN 4 e Disney+
Avaí x Athletic — 18h30 — Disney+
Campeonato Uruguaio
Progreso x Montevideo City Torque — 10h — Disney+
Liverpool-URU x Juventud — 16h30 — Disney+
Cerro x Nacional — 19h — Disney+
Campeonato Saudita
Al Taawoun x Al Qadsiah — 10h30 — Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Al Khaleej x Al Ittihad — 11h35 — Canal GOAT e Sportv
Al Nassr x Al Fayha — 14h30 — Canal GOAT, Band, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paulista Feminino
Corinthians (F) x São Paulo (F) — 11h — Record News, Space e HBO Max
Campeonato Norueguês
Valerenga x Bodo/Glimt — 12h — Canal GOAT e OneFootball
Molde x Rosenborg — 14h — OneFootball
Campeonato Norte-Irlandês
Coleraine x Glenavon — 12h — OneFootball
Dungannon Swifts x Crusaders — 12h — OneFootball
Ballymena United x Larne — 14h30 — OneFootball
Campeonato Holandês
Ajax x Heerenveen — 12h30 — Disney+
Feyenoord x Volendam — 16h — Disney+
Mundial Feminino sub-17 (quartas)
Brasil sub-17 (F) x Canadá sub-17 (F) — 12h30 — CazéTV e FIFA+
Coreia do Norte sub-17 (F) x Japão sub-17 (F) — 16h — FIFA+
Campeonato Grego
Volos x Panathinaikos — 13h — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Turco
Trabzonspor x Galatasaray — 14h — Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Leganés x Burgos — 14h30 — Disney+
Campeonato Português
Vitória de Guimarães x Benfica — 17h30 — ESPN 3 e Disney+
Campeonato Mexicano Feminino
Atlético San Luis (F) x Santos Laguna (F) — 20h — Disney+
Campeonato Mexicano
Monterrey x Tigres — 22h — SportyNet (TV e YouTube)
América x León — 0h05 — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Espanhol Feminino
Atlético de Madrid (F) x Alhama (F) — 8h — DAZN
Espanyol (F) x Real Madrid (F) — 14h30 — DAZN
Campeonato Italiano Feminino
Parma (F) x Napoli (F) — 8h30 — Canal GOAT
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Avellino x Reggiana — 8h30 — OneFootball
Carrarese x Frosinone — 11h — OneFootball
Padova x Südtirol — 11h — OneFootball
Palermo x Pescara — 15h30 — OneFootball
Campeonato Inglês Feminino
Manchester City (F) x West Ham (F) — 9h — Canal GOAT e Disney+
Chelsea (F) x London City Lionesses (F) — 9h — Xsports, ESPN 4 e Disney+
Copa da Inglaterra
Chelmsford x Braintree Town — 9h — Disney+
Brackley Town x Notts County — 14h30 — Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Hertha Berlin x Dynamo Dresden — 9h — Rede Contínua Sports e OneFootball
Karlsruher x Schalke 04 — 9h — OneFootball
Nuremberg x Eintracht Braunschweig — 9h — OneFootball
Darmstadt x Arminia Bielefeld — 16h30 — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Leicester x Blackburn — 9h30 — ESPN e Disney+
Queens Park Rangers x Ipswich — 12h — Disney+
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Munique 1860 x Energie Cottbus — 10h — OneFootball
Hansa Rostock x Verl — 12h30 — OneFootball
Campeonato Alemão Feminino
Bayern de Munique (F) x SGS Essen (F) — 10h — DAZN
Wolfsburg (F) x Hoffenheim (F) — 12h — DAZN
