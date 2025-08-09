ACOMPANHE: Bia Haddad enfrenta Maya Joint no WTA de Cincinnati
Acompanhe a partida no Lance!
A tenista brasileira Bia Haddad, principal nome feminino do tênis brasileiro, tem pela frente a australiana Maya Joint na sua estreia do WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.
A brasileira, que avançou diretamente para a segunda rodada por ser uma das cabeças de chave, enfrenta a australiana Maya Joint, de 19 anos, atual número 45 do ranking mundial. Se vencer, Bia Haddad pega a vencedora de Ekaterina Alexandrova (15ª) e Lulu Sun (97ª). Acompanhe ao vivo aqui no Lance!
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 3 x 2 para Joint no primeiro set.
🎾 Veja tudo do jogo entre Bia Haddad e Maya Joint
PRIMEIRO SET
PRIMEIRO GAME: Maya começou sacando e garantiu o game de serviço com pouca dificuldade.
SEGUNDO GAME: Bia sacou e conquistou dois pontos, jogando a bola mais junto ao corpo de Maya. Joint foi para o ataque e conseguiu recuperar com bolas rápidas. A australiana empatou e pressionou com uma estabilidade de bons saques.
TERCEIRO GAME: Joint sai na frente e conquista com pouca dificuldade.
QUARTO GAME: Bia alternou entre saques abertos e fechados no backhand e garantiu uma vantagem, mas Joint recuperou e empatou, saindo de 40 a 0. No rally, Bia ganha a primeira vantagem e confirma o game de serviço.
QUINTO GAME: Mais disputado, teve bom rally, mas Joint assegurou o serviço.
SEXTO GAME: Bia teve um pouco de dificuldade no começo do game, com boas respostas da australiana. Voltou a testar o saque junto ao corpo e funcionou, mas forçou o saque na tentativa de fechar o game, possibilitando o empate da adversária. Com três break points, Joint levou o game.
