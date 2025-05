A tenista brasileira Bia Haddad Maia, 23ª do ranking, teve vantagem no terceiro set, mas foi superada, nesta sexta-feira (23), na semifinal do WTA 500 de Estrasburgo, na França, evento no piso de saibro. A paulistana caiu por 7/6 (9/7), 1/6 e 6/2, após 2h46min de duração na quadra central, diante da cazaque Elena Rybakina, 12ª colocada e campeã de Wimbledon em 2022. Este foi o quarto duelo entre as duas e a rival iguala em 2 a 2 o confronto direto.

Bia buscava sua primeira final nível WTA no piso lento na carreira onde tem semifinal em Roland Garros em 2023 e outra em Bogotá, na Colômbia.

Apesar da queda, Haddad Maia teve sua melhor semana do ano onde venceu pela primeira vez desde setembro três jogos seguidos em um torneio e fez sua primeira semifinal. Ela vinha com retrospecto de apenas três vitórias em 16 jogos até então com sua pior sequência com nove derrotas entre janeiro e abril.

Na semana, Haddad Maia derrotou a dinamarquesa Clara Tauso, 22ª, salvando match-points, e as americanas Ashlyn Krueger, 37ª, e Emma Navarro, 9ª colocada - seu primeiro triunfo sobre uma top 10 desde abril de 2024.

Rybakina irá enfrentar a vencedora da partida entre americana Danielle Collins, 46ª e ex-top 10, e a russa Liudmila Samsonova, 19ª, que jogam ainda nesta sexta no torneio francês.

Como foi Bia Haddad x Elena Rybakina

O primeiro set foi muito apertado. Rybakina começou abrindo um 0/40 no primeiro game de saque da brasileira. Haddad Maia buscou e foi mantendo o saque. Ela teve chance de quebra no final, mas Elena salvou sacando e jogando firme, forçando erro da brasileira. Bia então salvou outro set-point com winner de backhand e levou ao tie-break. Rybakina começou na frente, Bia virou para 4 a 3 com dois saques e depois 5 a 4, mas Rybakina jogou pesado na direita e fechou na quarta chance por 7/6 (9/7) após 1h17min com 24 winners contra 26 erros. Haddad acertou sete vencedoras e errou 14.



No segundo set valeu a luta no quarto game e Bia conseguiu a quebra na quinta chance com muita resiliência após Rybakina se alvar com maestria nas chances anteriores. A intensidade da rival caiu e Bia dominou, quebrou outra vez, fez 6 a 1 e abriu 2 a 0 no terceiro set. Haddad Maia teve chance de ampliar com um 0/40, mas Elena se safou e devolveu a quebra a seguir. A cazaque ganhou confiança enquanto que o saque da brasileira ficou mais lento e ela passou a jogar mais com o segundo serviço. Rybakina conseguiu outra quebra e abriu 5 a 2 e fechou no terceiro match-point com winner, fazendo seis games seguidos.