Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Supercopa da Espanha
Confira todas as informações do duelo
Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, pela semifinal da Supercopa da Espanha. O clássico terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Atlético de Madrid chega confiante para o clássico decisivo após vencer quatro das últimas cinco partidas na temporada. A equipe comandada por Diego Simeone já enfrentou o rival uma vez em 2025/26 e levou ampla vantagem, ao golear por 5 a 2 em duelo pela LaLiga. Para o confronto na Arábia Saudita, o treinador não poderá contar com Lenglet, enquanto Nico González é dúvida.
Ficha do jogo
O Real Madrid, por sua vez, vive grande momento e soma quatro vitórias consecutivas, incluindo uma goleada por 5 a 1 sobre o Real Bétis na última rodada do Campeonato Espanhol. Apesar da boa fase, Xabi Alonso terá um desfalque importante: Mbappé não viajou para a disputa da Supercopa por conta de uma lesão no joelho. Militão também segue fora, enquanto Carvajal e Alexander-Arnold são dúvidas.
Tudo sobre Atlético de Madrid x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
Atlético de Madrid 🆚 Real Madrid
Semifinal – Supercopa da Espanha
📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de janeiro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jeddah (ARA)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Mateo Busquets
🚩 Assistentes: Gonzalo García González e Adrián Díaz
📺 VAR: Javier Iglesias
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke e Baena; Sorloth e Julián Álvarez.
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García e Vini Jr.
