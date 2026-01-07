menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (07/01/2026)

Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (7)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
06:00
Lamine Yamal em Espanyol x Barcelona (Foto: Manaure Quintero/ AFP)
imagem cameraLamine Yamal em Espanyol x Barcelona (Foto: Manaure Quintero/ AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (7), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Premier League, Supercopa da Espanha, Copinha e entre outros ao redor do mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 7 de janeiro de 2026)

Campeonato Inglês

Crystal Palace x Aston Villa – 16h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Manchester City x Brighton – 16h30 – ESPN e Disney+
Fulham x Chelsea – 16h30 – ESPN 4 e Disney+
Bournemouth x Tottenham – 16h30 – Disney+
Everton x Wolverhampton – 16h30 – Disney+
Brentford x Sunderland – 16h30 – Disney+
Burnley x Manchester United – 17h15 – Xsports e Disney+
Newcastle x Leeds – 17h15 – Disney+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Dorgu comemora gol do Manchester United sobre o Newcastle, pela Premier League
Jogos de hoje: o Manchester United enfrenta o Burnley fora de casa na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Supercopa da Espanha

Barcelona x Athletic Bilbao – 16h – Disney+

Campeonato Italiano

Bologna x Atalanta – 14h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Napoli x Hellas Verona – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Parma x Inter de Milão – 16h45 – CazéTV e Disney+
Lazio x Fiorentina – 16h45 – Disney+
Torino x Udinese – 16h45 – Disney+

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Copinha

Nacional-SP x Portuguesa Santista – 8h45 – Paulistão (YouTube)
Ibrachina x Santo André – 11h – Paulistão (YouTube)
CSE x Internacional – 11h – Xsports
Cosmopolitano x RB Bragantino – 13h – Paulistão (YouTube)
Comercial de Tietê x XV de Piracicaba – 13h – Paulistão (YouTube)
Paulínia x Portuguesa – 13h – Ulisses TV
Atlético Guaratinguetá x São José-SP – 13h – Paulistão (YouTube)
União Mogi x Centro Olímpico – 13h – Paulistão (YouTube)
Itaquaquecetuba x Novorizontino – 13h – Paulistão (YouTube)
Referência x Ituano – 13h – Paulistão (YouTube)
Ferroviário x Bangu – 13h15 – Paulistão (YouTube)
Ferroviária x América-RJ – 14h – Paulistão (YouTube)
Independente-AP x São Paulo – 15h – Record News e Xsports
São Luís x Figueirense – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Canaã x Criciúma – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Operário-PR x Vila Nova – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Nacional-AM x Juventude – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Confiança-PB x Fortaleza – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Juventude Samas x Náutico – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Ivinhema x Real-RS – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Quixadá x Cuiabá – 16h15 – Paulistão (YouTube)
Grêmio São-Carlense x Real Brasília – 17h15 – Paulistão (YouTube)
Real Soccer x Maruinense – 17h15 – Paulistão (YouTube)
Audax x União Rondonópolis – 18h45 – Paulistão (YouTube)
Taubaté x Águia de Marabá – 19h15 – Paulistão (YouTube)
União Cacoalense x Santos – 19h30 – CazéTV
QFC x Atlético-MG – 21h – Xsports
Estrela de Março x Botafogo – 21h30 – CazéTV

continua após a publicidade

Taça da Liga de Portugal

Benfica x Braga – 16h45 – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Catarinense

Marcílio Dias x Criciúma – 19h – SportyNet (YouTube)

Campeonato Paranaense

Londrina x Operário-PR – 19h – Canal GOAT
Cianorte x Maringá – 20h – Canal GOAT
Coritiba x Foz do Iguaçu – 20h30 – Canal GOAT

Campeonato Cearense

Tirol x Floresta – 19h – FCFTV (YouTube)
Horizonte x Quixadá – 19h – FCFTV (YouTube)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias