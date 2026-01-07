Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (07/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (7)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (7), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Premier League, Supercopa da Espanha, Copinha e entre outros ao redor do mundo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Pereira renova com o Oita Trinita e vai para a sua sexta temporada no Japão
Futebol Internacional05/01/2026
- Futebol Internacional
Bento, ex-Athletico, recebe proposta de clube da Premier League
Futebol Internacional05/01/2026
- Futebol Nacional
Ex-Real Madrid, Flamengo e mais: veja todos os reforços do Mirassol para 2026
Futebol Nacional05/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 7 de janeiro de 2026)
Campeonato Inglês
Crystal Palace x Aston Villa – 16h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Manchester City x Brighton – 16h30 – ESPN e Disney+
Fulham x Chelsea – 16h30 – ESPN 4 e Disney+
Bournemouth x Tottenham – 16h30 – Disney+
Everton x Wolverhampton – 16h30 – Disney+
Brentford x Sunderland – 16h30 – Disney+
Burnley x Manchester United – 17h15 – Xsports e Disney+
Newcastle x Leeds – 17h15 – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Supercopa da Espanha
Barcelona x Athletic Bilbao – 16h – Disney+
Campeonato Italiano
Bologna x Atalanta – 14h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Napoli x Hellas Verona – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Parma x Inter de Milão – 16h45 – CazéTV e Disney+
Lazio x Fiorentina – 16h45 – Disney+
Torino x Udinese – 16h45 – Disney+
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Copinha
Nacional-SP x Portuguesa Santista – 8h45 – Paulistão (YouTube)
Ibrachina x Santo André – 11h – Paulistão (YouTube)
CSE x Internacional – 11h – Xsports
Cosmopolitano x RB Bragantino – 13h – Paulistão (YouTube)
Comercial de Tietê x XV de Piracicaba – 13h – Paulistão (YouTube)
Paulínia x Portuguesa – 13h – Ulisses TV
Atlético Guaratinguetá x São José-SP – 13h – Paulistão (YouTube)
União Mogi x Centro Olímpico – 13h – Paulistão (YouTube)
Itaquaquecetuba x Novorizontino – 13h – Paulistão (YouTube)
Referência x Ituano – 13h – Paulistão (YouTube)
Ferroviário x Bangu – 13h15 – Paulistão (YouTube)
Ferroviária x América-RJ – 14h – Paulistão (YouTube)
Independente-AP x São Paulo – 15h – Record News e Xsports
São Luís x Figueirense – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Canaã x Criciúma – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Operário-PR x Vila Nova – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Nacional-AM x Juventude – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Confiança-PB x Fortaleza – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Juventude Samas x Náutico – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Ivinhema x Real-RS – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Quixadá x Cuiabá – 16h15 – Paulistão (YouTube)
Grêmio São-Carlense x Real Brasília – 17h15 – Paulistão (YouTube)
Real Soccer x Maruinense – 17h15 – Paulistão (YouTube)
Audax x União Rondonópolis – 18h45 – Paulistão (YouTube)
Taubaté x Águia de Marabá – 19h15 – Paulistão (YouTube)
União Cacoalense x Santos – 19h30 – CazéTV
QFC x Atlético-MG – 21h – Xsports
Estrela de Março x Botafogo – 21h30 – CazéTV
Taça da Liga de Portugal
Benfica x Braga – 16h45 – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Catarinense
Marcílio Dias x Criciúma – 19h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Paranaense
Londrina x Operário-PR – 19h – Canal GOAT
Cianorte x Maringá – 20h – Canal GOAT
Coritiba x Foz do Iguaçu – 20h30 – Canal GOAT
Campeonato Cearense
Tirol x Floresta – 19h – FCFTV (YouTube)
Horizonte x Quixadá – 19h – FCFTV (YouTube)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias