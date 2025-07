No dia 2 de julho, na segunda rodada de Wimbledon, João Fonseca conquistou sua mais recente vitória, superando Jenson Brooksby, por 3 sets a 1. Foi um duelo de muitos rallies, que exigiu bastante do brasileiro. Pois, nesta terça-feira (29), o americano mostrou que segue correndo muito atrás da bolinha.



continua após a publicidade

➡️ Quais os próximos torneios de João Fonseca? Veja agenda atualizada



➡️ Qual a relação de Guga com o Masters 1000 do Canadá?

O tenista californiano, de 24 anos e 102º do mundo (ex-33), venceu um ponto espetacular contra o francês Corentin Moutet, pela segunda rodada do Masters 1000 de Toronto. O adversário chegou a acertar uma tweener (jogada de costas, por entre as pernas). Veja o vídeo:



Apesar da bela jogada, o americano foi derrotado por 6/2 e 6/1, pelo 46º do mundo, de 26 anos.

Na segunda rodada, Moutet encara o vice-campeão de Washinton e 20º favorito em Toronto, o espanhol Alejandro Fokina (19º), de 26 anos. O confronto é inédito.

continua após a publicidade

João Fonseca volta em Cincinnati

João Fonseca, por sua vez, retorna às quadras no Masters 1000 de Cincinnati, que começa no próximo dia 7. Será mais uma estreia para o jovem carioca, de 18 anos e 49 do mundo.



Veja os últimos vencedores do Masters 1000 do Canadá

1997 EUA Chris Woodruff

1998 AUS Patrick Rafter

1999 SUE Thomas Johansson

2000 RUS Marat Safin

2001 ROM Andrei Pavel

2002 ARG Guillermo Cañas

2003 EUA Andy Roddick

2004 SUI Roger Federer

2005 ESP Rafael Nadal

2006 SUI Roger Federer

2007 SER Novak Djokovic

2008 ESP Rafael Nadal

2009 GBR Andy Murray

2010 GBR Andy Murray

2011 SER Novak Djokovic

2012 SER Novak Djokovic

2013 ESP Rafael Nadal

2014 FRA Jo-Wilfried Tsonga

2015 GBR Andy Murray

2016 SER Novak Djokovic

2017 ALE Alexander Zverev

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2021 RUS Daniil Medvedev

2022 ESP Pablo Carreño Busta

2023 ITA Jannik Sinner

2024 AUS Alexei Popyrin

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte