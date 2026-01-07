menu hamburguer
Onde Assistir

Arsenal x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Londres (ING)
Dia 07/01/2026
10:23
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
Arsenal e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira (8), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
21ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quinta-feira, 8 de janeiro, às 17h (Brasília)
Local
Emirates Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Anthony Taylor
Assistentes
Gary Beswick e Adam Nunn
Var
John Brooks
Onde assistir

O Arsenal chega para o duelo em ótima fase, liderando a Premier League com seis pontos de vantagem e vindo de uma sequência de sete vitórias consecutivas em todas as competições. A equipe de Mikel Arteta demonstrou "mentalidade de campeão" ao virar o jogo contra o Bournemouth recentemente (com gols de Gabriel Magalhães e Declan Rice) e transformou o Emirates Stadium em uma fortaleza quase impenetrável, vencendo 14 dos 15 jogos disputados lá nesta temporada. O objetivo agora é vencer o atual campeão, Liverpool, e fazer história ao bater os detentores do título em casa por três temporadas seguidas.

O Liverpool, atual campeão e 4º colocado, chega a Londres sob desconfiança. Apesar de estar a um jogo de completar 10 partidas de invencibilidade, o clima é de pessimismo após dois empates frustrantes contra Leeds e Fulham. A sensação é de que as chances de título estão se esgotando e que a sequência anterior de vitórias mascarou problemas da equipe de Arne Slot. Além da pressão, os Reds precisam superar um retrospecto ruim recente no Emirates, onde não venceram nas últimas três visitas.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):
Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

Liverpool (Técnico: Arne Slot):
Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Jones; Gakpo

Liverpool x Arsenal - Premier League
Liverpool e Arsenal se enfrentam pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

