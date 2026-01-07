Arsenal e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira (8), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo ARS LIV 21ª rodada Premier League Data e Hora Quinta-feira, 8 de janeiro, às 17h (Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres (ING) Árbitro Anthony Taylor Assistentes Gary Beswick e Adam Nunn Var John Brooks Onde assistir

O Arsenal chega para o duelo em ótima fase, liderando a Premier League com seis pontos de vantagem e vindo de uma sequência de sete vitórias consecutivas em todas as competições. A equipe de Mikel Arteta demonstrou "mentalidade de campeão" ao virar o jogo contra o Bournemouth recentemente (com gols de Gabriel Magalhães e Declan Rice) e transformou o Emirates Stadium em uma fortaleza quase impenetrável, vencendo 14 dos 15 jogos disputados lá nesta temporada. O objetivo agora é vencer o atual campeão, Liverpool, e fazer história ao bater os detentores do título em casa por três temporadas seguidas.

O Liverpool, atual campeão e 4º colocado, chega a Londres sob desconfiança. Apesar de estar a um jogo de completar 10 partidas de invencibilidade, o clima é de pessimismo após dois empates frustrantes contra Leeds e Fulham. A sensação é de que as chances de título estão se esgotando e que a sequência anterior de vitórias mascarou problemas da equipe de Arne Slot. Além da pressão, os Reds precisam superar um retrospecto ruim recente no Emirates, onde não venceram nas últimas três visitas.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal x Liverpool pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x Liverpool

Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (assistentes); Simon Hooper (quarto árbitro)

📺 VAR: John Brooks

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta):

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

Liverpool (Técnico: Arne Slot):

Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Jones; Gakpo

Liverpool e Arsenal se enfrentam pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

