Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (08/01/2026)

Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (8)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/01/2026
06:00
Bellingham em ação no jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid
imagem cameraBellingham em ação no jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Premier League, Supercopa da Espanha, Copinha e entre outros campeonatos ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 8 de janeiro de 2026)

Supercopa da Espanha

Atlético de Madrid x Real Madrid – 16h – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

Arsenal x Liverpool – 17h – Disney+

Jogos de hoje: Liverpool e Arsenal se enfrentam pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
Jogos de hoje: Liverpool e Arsenal se enfrentam pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Supercopa da França

PSG x Olympique de Marseille – 15h – CazéTV

Campeonato Saudita

Al Hilal x Al Hazem – 11h55 – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Al Nassr x Al Qadsiah – 14h30 – Canal GOAT e Sportv
Al Najma x Al Ettifaq – 14h30 – BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Copinha

Ponte Preta x Real-RR – 13h – Paulistão (YouTube)
Meia Noite x Coritiba – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Brasiliense x Fluminense – 16h30 – Record News e Xsports
Monte Roraima x Remo – 17h15 – Ulisses TV
Linense x Forte – 18h15 – Paulistão (YouTube)
Sfera x Água Santa – 18h45 – Paulistão (YouTube)
Falcon x Galvez – 19h15 – Paulistão (YouTube)
Palmeiras x Batalhão – 19h30 – CazéTV
Mirassol x Sport – 20h30 – Xsports
Votuporanguense x Grêmio – 21h30 – CazéTV

Campeonato Italiano

Cremonese x Cagliari – 14h30 – Xsports e Disney+
Milan x Genoa – 16h45 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Paranaense

FC Cascavel x Azuriz – 19h – Canal GOAT
Andraus x Athletico-PR – 20h30 – Canal GOAT

Campeonato Catarinense

Carlos Renaux x Concórdia – 19h – SportyNet (YouTube)

Campeonato Cearense

Iguatu x Maranguape – 19h – TVC Esporte Clube e FCFTV (YouTube)

Vitória Cup

Santa Cruz x Defensa y Justicia – 20h30 – Sportv

