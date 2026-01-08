Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (08/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta quinta-feira (8)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Premier League, Supercopa da Espanha, Copinha e entre outros campeonatos ao redor do mundo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Sucesso de brasileiro na Premier League vira pauta em jornal inglês
Futebol Internacional07/01/2026
- Futebol Internacional
Próximo do Botafogo e monitorado pelo Flamengo: conheça Andrew, goleiro de 24 anos
Futebol Internacional07/01/2026
- Futebol Internacional
‘Rival’ de Endrick, Gonzalo García é exaltado por jornal espanhol: ‘Venceu a disputa’
Futebol Internacional07/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 8 de janeiro de 2026)
Supercopa da Espanha
Atlético de Madrid x Real Madrid – 16h – ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Inglês
Arsenal x Liverpool – 17h – Disney+
Supercopa da França
PSG x Olympique de Marseille – 15h – CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Campeonato Saudita
Al Hilal x Al Hazem – 11h55 – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Al Nassr x Al Qadsiah – 14h30 – Canal GOAT e Sportv
Al Najma x Al Ettifaq – 14h30 – BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Copinha
Ponte Preta x Real-RR – 13h – Paulistão (YouTube)
Meia Noite x Coritiba – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Brasiliense x Fluminense – 16h30 – Record News e Xsports
Monte Roraima x Remo – 17h15 – Ulisses TV
Linense x Forte – 18h15 – Paulistão (YouTube)
Sfera x Água Santa – 18h45 – Paulistão (YouTube)
Falcon x Galvez – 19h15 – Paulistão (YouTube)
Palmeiras x Batalhão – 19h30 – CazéTV
Mirassol x Sport – 20h30 – Xsports
Votuporanguense x Grêmio – 21h30 – CazéTV
Campeonato Italiano
Cremonese x Cagliari – 14h30 – Xsports e Disney+
Milan x Genoa – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Paranaense
FC Cascavel x Azuriz – 19h – Canal GOAT
Andraus x Athletico-PR – 20h30 – Canal GOAT
Campeonato Catarinense
Carlos Renaux x Concórdia – 19h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Cearense
Iguatu x Maranguape – 19h – TVC Esporte Clube e FCFTV (YouTube)
Vitória Cup
Santa Cruz x Defensa y Justicia – 20h30 – Sportv
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias