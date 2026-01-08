Andraus e Athletico se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2026. A bola rola nesta quinta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).

Como chegam os dois times?

O Andraus participa pela terceira vez consecutiva da elite do futebol paranaense e busca uma vaga na Série D de 2027. O time de Campo Largo mandará os jogos na Arena da Baixada.

Na beira do gramado, Claudemir Sturion treinou o Gigante da Pedreira no Paranaense do ano passado e depois passou pro Foz do Iguaçu e Nacional-PR antes de retornar. O principal nome do elenco é o meia Thiago Primão, revelado pelo Coritiba.

O Athletico não vence o estadual desde 2024 e decidiu jogar com um time de aspirantes, com o elenco Sub-20. O técnico Odair Hellmann e o grupo principal só devem jogar a quarta rodada, no clássico contra o Coritiba.

O comando da jovem equipe será de João Correia, que terá o reforço de seis atletas do time 'de cima'. O elenco da base tem nomes que já estrearam profissionalmente, como o goleiro Matheus Soares, o volante Riquelme e os atacantes Chiqueti, Sorriso e Renan Viana.

Confira as informações do jogo entre Andraus e Athletico pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

ANDRAUS X ATHLETICO

1ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)

ARBITRAGEM

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ANDRAUS (Técnico: Claudemir Sturion)

Carlão; Pagé, Daniel (Marcos), Recife e Ronald; Marcos, Thiago Primão e Valdivia; Caio Cezar, Lisboa e Fábio Henrique.

ATHLETICO (Técnico: João Correia)

Matheus Soares; Gilberto, Habraão, Belezi e Claudinho; Riquelme, João Cruz e Dudu; Chiqueti, Bruninho (Sorriso) e Renan Peixoto.