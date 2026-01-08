Andraus x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Paranaense 2026
Gigante da Pedreira e Furacão se enfrentam pela primeira rodada
Andraus e Athletico se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2026. A bola rola nesta quinta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).
Como chegam os dois times?
O Andraus participa pela terceira vez consecutiva da elite do futebol paranaense e busca uma vaga na Série D de 2027. O time de Campo Largo mandará os jogos na Arena da Baixada.
Na beira do gramado, Claudemir Sturion treinou o Gigante da Pedreira no Paranaense do ano passado e depois passou pro Foz do Iguaçu e Nacional-PR antes de retornar. O principal nome do elenco é o meia Thiago Primão, revelado pelo Coritiba.
O Athletico não vence o estadual desde 2024 e decidiu jogar com um time de aspirantes, com o elenco Sub-20. O técnico Odair Hellmann e o grupo principal só devem jogar a quarta rodada, no clássico contra o Coritiba.
O comando da jovem equipe será de João Correia, que terá o reforço de seis atletas do time 'de cima'. O elenco da base tem nomes que já estrearam profissionalmente, como o goleiro Matheus Soares, o volante Riquelme e os atacantes Chiqueti, Sorriso e Renan Viana.
Confira as informações do jogo entre Andraus e Athletico pelo Campeonato Paranaense
✅ FICHA TÉCNICA
ANDRAUS X ATHLETICO
1ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba
📺 Onde assistir: Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro:
🚩 Assistentes:
🖥️ Quarto árbitro:
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ANDRAUS (Técnico: Claudemir Sturion)
Carlão; Pagé, Daniel (Marcos), Recife e Ronald; Marcos, Thiago Primão e Valdivia; Caio Cezar, Lisboa e Fábio Henrique.
ATHLETICO (Técnico: João Correia)
Matheus Soares; Gilberto, Habraão, Belezi e Claudinho; Riquelme, João Cruz e Dudu; Chiqueti, Bruninho (Sorriso) e Renan Peixoto.
