XV de Jaú x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Equipes se enfrentam pela terceira rodada da competição
O Corinthians encara o XV de Jaú nesta sexta-feira (9), às 18h15, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo, que terá transmissão da XSports, na TV aberta e Youtube, acontece em Jaú, no interior paulista.
O duelo define a liderança do Grupo 8. Os mandantes são os primeiros colocados com seis pontos, após duas vitórias nas primeiras rodadas. No segundo lugar, o Corinthians coleciona uma vitória e um empate, com quatro pontos, e pode ultrapassar o adversário em caso de triunfo.
Para a sequência da competição, o clube alvinegro terá apenas um desfalque. O atacante Gui Bom, uma das promessas do Terrão, sofreu uma lesão durante um treino preparatório para a Copinha e foi cortado do restante do torneio.
Corinthians na Copinha
Maior campeão da Copinha, o Corinthians busca o 12º título. Na última temporada, bateu na trave, e ficou com o vice-campeonato após perder para o São Paulo na decisão.
O Timão é comandado por William Batista e conta com nomes conhecidos da Fiel entre os inscritos. Bahia, Jacaré e Thomas Lisboa, que treinaram com os profissionais no último ano, desceram para a base e vão disputar a competição.
Confira as informações do jogo entre XV de Jaú x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
XV DE JAÚ X CORINTHIANS
3ª RODADA - COPINHA
📆 Data e horário: sexta-feira, 09 de janeiro, às 18h15 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú (SP)
📺 Onde assistir: XSports
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Aparecido Pereira Bueno
🚩 Assistentes: Raphael Martinasso Lima e Claudio Rafael Ribeiro
⚽ESCALAÇÕES
XV DE JAÚ: Pedro Cipola; Igor, Thiago, Daniel e David; Luizinho, Dedé, Tchê Tchê e Juan; Conte e Said (Técnico: Raphael Ferreira Nascimento);
CORINTHIANS: Matheus Corrêa; João Vitor Jacaré, Vera, Iago e Pires; Thomas, Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim; Luizinho, Favela e Tupã . (Técnico: Willian Batista);
