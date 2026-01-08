Brasiliense x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

O Fluminense volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Brasiliense, em Santana de Parnaíba (SP), pela segunda rodada do Grupo 25. O confronto é direto pela liderança da chave e pode deixar o Tricolor muito próximo da classificação para o mata-mata. A partida terá transmissão ao vivo da XSports, no YouTube.

Na estreia, os Moleques de Xerém venceram o Água Santa por 2 a 0, com gols de Vagno e Kelwin, e largaram com vantagem no saldo de gols. O Brasiliense também começou a competição com vitória, ao bater o Sfera-SP por 1 a 0, o que deixa as duas equipes empatadas com três pontos.

O duelo contra o Brasiliense é tratado internamente como decisivo. Em caso de nova vitória, o Fluminense pode encaminhar a vaga à próxima fase ainda com uma rodada de antecedência, dependendo do resultado do outro jogo do grupo.

✅ Ficha técnica

BRASILIENSE x FLUMINENSE

2ª rodada — Copinha 2026 (Grupo 25)

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de janeiro, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba (SP);

📺 Transmissão: XSports (YouTube).

