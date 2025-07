Saiba quem é Tristan Schoolkate, o australiano que eliminou João Fonseca

O australiano de 24 anos Tristan Schoolkate (103º) eliminou João Fonseca (46º) na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto nesta segunda-feira (28). Essa foi a primeira vitória do australiano contra um jogador top 50. Schoolkate passou pelo americano Govind Nanda (344º) no qualifying.

Nascido em 26 de fevereiro de 2001, Schoolkate teve uma carreira juvenil de destaque, chegando a ser o número 28 do mundo e competindo nos quatro Grand Slams da categoria.

Sua transição para o profissionalismo começou em 2019, disputando torneios do circuito ITF. A estreia em um torneio da ATP veio em 2021. Como a maioria dos jogadores fora do top 100, a carreira do australiano foi forjada principalmente no ATP Challenger Tour, o circuito de acesso à elite.

Em 2024 conquistou seu primeiro título de Challenger em Guangzhou, na China. Essa vitória o impulsionou para dentro do top 200 pela primeira vez. O australiano iniciou o ano conquistando o Challenger de Brisbane e, em junho, venceu o prestigioso Challenger de Ilkley, na grama britânica. Esses resultados foram cruciais para que ele atingisse seu melhor ranking da carreira, o de número 102, em junho de 2025.

Schoolkate é campeão do ATP Challenger de Brisbane (Foto: Reprodução)

Como foi a partida entre Schoolkate e João Fonseca

Schoolkate começou o jogo confirmando o serviço de zero. Logo em seguida, o número 1 do Brasil salvou o primeiro break da partida. O australiano, que não teve o serviço ameaçado nessa parcial, sacou e fez 6/5. João Fonseca confirmou novamente, em seguida, e o set foi para o tiebreak. O carioca começou o desempate com um minibreak, mas o rival deu o troco no ponto seguinte: 1/1. Sem outro minibreak, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira sacou e fez 3/3. Mas, sacando em 4/5, o brasileiro cedeu outro minibreak, com um erro não-forçado na rede. O australiano ainda desperdiçou o primeiro set point, mas fechou o tiebreak em 7/5.

➡️ João Fonseca perde na estreia de Toronto e vai sair do top 50

João Fonseca começou o segundo set confirmando o serviço, e o adversário fez o mesmo na sequência. No terceiro game, o australiano conquistou a primeira quebra da partida. Em seguida, sacou e abriu 3/1. O brasileiro sacou e diminuiu a vantagem do rival para 3/2. Dois games depois, reduziu a desvantagem para 4/3. O número 1 do Brasil também sacou e diminuiu a vantagem do rival para 5/4. No entanto, no game seguinte, Schoolkate, que não teve o saque ameaçado em nenhum momento do jogo, fechou a partida, sem sustos.

O australiano Tristan Schoolkate derrotou João Fonseca em Toronto (Divulgação)

Na segunda rodada, Tristan Schoolkate vai enfrentar o italiano Matteo Arnaldi.