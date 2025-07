Quem é o tenista, da mesma idade de João Fonseca, que subiu 66 posições?

Apenas dez dias mais jovem que João Fonseca e caçula do top 200 mundial, o norueguês Nicolai Budkov Kjaer subiu nada menos que 66 posições na última segunda-feira, alcançando o 187º lugar (o melhor da carreira até aqui). Graças ao titulo do Challenger de Tampere, na Finlândia, com o triunfo sobre o francês Sascha Gueymard Wayenburg (249º), por 7/6, 6/7 e 6/2.



Enquanto o tenista da Noruega completa 19 anos no próximo dia 1º de setembro, o número 1 do Brasil fará o mesmo no dia 21 de agosto.

- Foi uma boa final, estou muito feliz por vencer. Foi uma partida difícil e nervosa. É sempre difícil jogar tiebreaks quando você pensa sobre as consequências e não nas possibilidades. Felizmente, consegui vencer um daqueles dois tiebreaks. Jogamos uma boa partida, e foi ótimo jogar na frente da torcida e ganhar - disse o jovem norueguês, que, em fevereiro, em Glasgow, venceu seu primeiro Challenger.

Há duas semanas, Kjaer foi o responsável pela eliminação do brasileiro Thiago Monteiro na estreia do ATP 250 de Bastad, na Suécia. Na primeira rodada do quali daquela semana, o jovem norueguês desbancou outro tenista do Brasil: Thiago Wild.

João Fonseca cai em Toronto

João Fonseca, por sua vez, nesta segunda-feira (28), visivelmente sem ritmo, caiu na estreia do Masters 1000 de Toronto. O número 1 do Brasil e 49 do mundo foi superado pelo qualifier australiano Tristan Schoolkate, de 24 anos e 103º do mundo, que derrotou o carioca por 7/6 (5) e 6/4.



Com o resultado, o brasileiro vai sair do top 50. Nesta segunda-feira, ele perdera duas posições no ranking. Por ora, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai caindo outras três colocações. Seu próximo compromisso será o Masters 1000 de Cincinnati, também na quadra rápida, que começa no próximo dia 7.

Curiosamente, foi o primeiro triunfo do australiano contra um top 50 na carreira, seu maior feito até aqui.



Algoz de João Fonseca enfrenta italiano

Nesta terça-feira, em torno das 18h (de Brasília), o algoz de João Fonseca enfrenta, na segunda rodada, o italiano Matteo Arnaldi, 41º do mundo, em confronto inédito

