Onde Assistir

Manchester City x Brighton: onde assistir e escalações do jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 21ª rodada

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
08:35
Manchester City e Brighton se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ENG), em partida válida pela 21ª rodada da Premier League 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

MCI
Brighton-escudo-onde-assistir
BRI
21ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quarta-feira (7), às 16h30 (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Manchester (ENG)
Árbitro
Thomas Bramall
Assistentes
Neil Davies, Matthew Wilkes; Tony Harrington
Var
Alex Chilowicz; Dan Robathan
Onde assistir
Tudo sobre o jogo entre Manchester City x Brighton (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Brighton
21ª rodada — Premier League 2025/26

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Thomas Bramall
🚩 Assistente 1: Neil Davies
🚩 Assistente 2: Matthew Wilkes
🕴️ 4º árbitro: Tony Harrington
📺 VAR: Alex Chilowicz
📺 AVAR: Dan Robathan

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Nunes, Khusanov, Aké e O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Reijnders; Foden, Cherki e Haaland.

Desfalques: Mateo Kovacic, John Stones, Oscar Bobb, Savinho, Nico González, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Omar Marmoush e Rayan Aït-Nouri.

🔵⚪ Brighton (Técnico: Roberto De Zerbi)
Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Ayari, Gruda e Rutter; Gómez, Mitoma e Kostoulas.

Desfalques: Adam Webster, Solly March, Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Mats Wieffer e Carlos Baleba.

