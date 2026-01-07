Manchester City x Brighton: onde assistir e escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 21ª rodada
Manchester City e Brighton se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ENG), em partida válida pela 21ª rodada da Premier League 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Manchester City x Brighton (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Brighton
21ª rodada — Premier League 2025/26
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Thomas Bramall
🚩 Assistente 1: Neil Davies
🚩 Assistente 2: Matthew Wilkes
🕴️ 4º árbitro: Tony Harrington
📺 VAR: Alex Chilowicz
📺 AVAR: Dan Robathan
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Nunes, Khusanov, Aké e O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Reijnders; Foden, Cherki e Haaland.
❌ Desfalques: Mateo Kovacic, John Stones, Oscar Bobb, Savinho, Nico González, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Omar Marmoush e Rayan Aït-Nouri.
🔵⚪ Brighton (Técnico: Roberto De Zerbi)
Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Ayari, Gruda e Rutter; Gómez, Mitoma e Kostoulas.
❌ Desfalques: Adam Webster, Solly March, Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Mats Wieffer e Carlos Baleba.
