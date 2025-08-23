Bahia x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes entram em campo às 16h deste domingo
Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, Bahia e Santos se enfrentam às 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 21ª rodada, com direito à presença de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, na Arena Fonte Nova. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta) e Premiere (TV fechada).
O Tricolor baiano tem 33 pontos e quer se consolidar na quarta posição do Brasileirão, enquanto o Peixe é o 15º, com 21.
Ficha do jogo
Como chega o Bahia?
Depois de se classificar para a final da Copa do Nordeste ao bater o Ceará, na última quarta-feira, por 1 a 0, o Tricolor tenta manter o embalo para engatar a segunda vitória seguida no Brasileirão. No último sábado, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, e abriu quatro pontos de distância para o Botafogo, atual quinto colocado.
Apesar da animação, o Tricolor deve ter quatro baixas importantes na partida contra o Santos. Suspenso, Erick Pulga, que ainda se recupera de lesão na coxa, não vai para o jogo, assim como o lateral Gilberto e os meias Michel Araújo e Caio Alexandre, todos no departamento médico. Já Kanu e Erick também seguem em recuperação de lesão, enquanto o zagueiro Fredi Lippert iniciou os trabalhos de transição.
A principal novidade em relação ao confronto contra o Timão é a presença de Everton Ribeiro, que estava suspenso no último sábado. O camisa 10, inclusive, voltou ao time já na última quarta e deu assistência para o único gol do Bahia.
Como vem o Santos?
Já o Peixe vive um momento oposto, permeado por turbulências e reformulações. A equipe paulista, inclusive, vem de uma derrota vexatória por 6 a 0 na partida contra o Vasco, disputada no último domingo. O resultado instalou uma crise interna no clube, que demitiu o técnico Cléber Xavier e trouxe Juan Pablo Vojvoda, argentino que fez história no Fortaleza.
Parte da comissão técnica, no entanto, foi mantida. Por isso, quem vai treinar o Santos contra o Bahia é Matheus Bachi, que era auxiliar de Cléber. Vojvoda ainda não foi regularizado.
A grande baixa do Santos é a ausência de Neymar, que levou o terceiro cartão amarelo no último domingo e vai cumprir suspensão. Quem também desfalca a equipe é o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão, ambos em transição. Gil, que deve rescindir contrato com o Peixe, e Guilherme, muito cobrado pela torcida, são dúvidas. Já o zagueiro Zé Ivaldo voltou a treinar com o grupo e pode pintar entre os relacionados.
Confira arbitragem e onde assistir Bahia e Santos
BAHIA x SANTOS
21ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Santos: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva Penna (RS);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Prováveis escalações
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Nestor), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky (Cauly), Ademir e Willian José.
SANTOS (Técnico: Matheus Bachi):
Gabriel Brazão; Mayke, Luisão (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares.
