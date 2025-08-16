Os três pontos conquistados pelo Bahia na Neo Química Arena, na noite deste sábado, com a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, foram importantes para consolidar a equipe no G-4 e garantir um feito histórico para o clube. É verdade que o jogo foi válido pela 20ª rodada do Brasileirão, mas, como o Tricolor só completou 18 partidas, os 33 pontos alcançados marcam a melhor campanha do time nas 19 primeiras rodadas da competição na era de pontos corridos.

Esse desempenho do Bahia no primeiro turno do Campeonato Brasileiro é superior ao ser comparado a 2024 e 2019, quando a equipe alcançou os 31 pontos. Agora, os comandados de Rogério Ceni têm dois a mais e com jogos ainda atrasados, contra Internacional e Vasco. A vitória mantém o Bahia na quarta posição, a quatro pontos de distância do Botafogo, que é o quinto e joga neste domingo contra o Palmeiras.

Com nove triunfos, seis empates e três derrotas em 18 rodadas, o Bahia tem, até aqui, 61% de aproveitamento no Brasileirão.

Rogério Ceni comandou a vitória do Bahia contra o Corinthians, no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Bahia com maior sequência invicta

Boa parte dessa pontuação se deve à recente sequência invicta do Tricolor no Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Corinthians foi o oitavo seguido dos comandados de Rogério Ceni sem perder, melhor marca do momento na competição. Só São Paulo e Palmeiras chegam perto, com sete e seis jogos de invencibilidade, respectivamente.

O último resultado negativo do Tricolor aconteceu no dia 25 de maio, em uma derrota polêmica por 1 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão. Naquele jogo, o Imortal balançou as redes com Braithwaite em um pênalti que deu o que falar nos bastidores. De lá para cá, o Bahia sustenta uma sequência com cinco vitórias e três empates em oito jogos.

Depois do resultado contra o Corinthians, a chance do Bahia manter esse bom desempenho será às 16h do próximo domingo (horário de Brasília), quando recebe o Santos, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. Mas antes, o Tricolor tem jogo decisivo contra o Ceará às 21h30 desta quarta, também em casa, pelas semifinais da Copa do Nordeste.