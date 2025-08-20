Ancelotti vai acompanhar Bahia x Santos em Salvador

A Arena Fonte Nova terá uma presença ilustre neste domingo. O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, estará em Salvador para acompanhar a partida entre Bahia e Santos presencialmente, a partir das 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. Essa é mais uma parada no roteiro do italiano, que viaja pelo Brasil para observar atletas que estão no radar da Seleção.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

No caso de Bahia e Santos, os nomes de Gabriel Brazão, goleiro do Peixe, e de Jean Lucas, volante do Tricolor, interessam muito a Ancelotti, que os colocou entre os 50 atletas na pré-lista do Brasil para os últimos dois jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Ambos são titulares e devem entrar em ação.

Já Neymar, outro nome presente nessa pré-lista, está suspenso do jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo.

continua após a publicidade

Jogadores que atuam no Brasil presentes na pré-lista de Ancelotti:

Paulo Henrique (Vasco)

Jean Lucas (Bahia)

Vitinho (Botafogo)

Danilo (Botafogo)

Marcos Antônio (São Paulo)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Kaiki (Cruzeiro)

Gabriel Brazão (Santos)

Neymar (Santos)

Alex Sandro (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Samuel Lino (Flamengo)

As equipes fazem duelo de opostos neste domingo, em Salvador. Enquanto o Bahia está na quarta posição, com 33 pontos, o Santos é o 15º, com 21, e vive ameaçado pela zona de rebaixamento.

+ Carlo Ancelotti viaja o País e vive um ‘Brasileirão particular’

Prepativos de Ancelotti

Ancelotti na Neo Química Arena (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ancelotti faz uma longa viagem ao redor do Brasil para vivenciar a cultura e acompanhar o futebol local mais de perto. No último domingo, por exemplo, ele esteve na Arena MRV para assistir à vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG. Nesta quarta-feira, o destino será o Beira-Rio, palco da decisão entre Internacional e Flamengo, pelas oitavas da Libertadores.

continua após a publicidade

Vale destacar que o Brasil se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe enfrenta o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.