Coritiba x Foz do Iguaçu: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Paranaense 2026
Coxa e Azulão da Fronteira se enfrentam pela primeira rodada
Coritiba e Foz do Iguaçu se enfrentam pelo primeira rodada do Campeonato Paranaense 2026. A bola rola nesta quarta-feira (7), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).
Como chegam os dois times?
O Coritiba vive um jejum estadual desde 2022 e decidiu jogar com um time Sub-20 nas duas primeiras rodadas. O time principal, do técnico Fernando Seabra, fica disponível a partir do terceiro jogo.
O comando da jovem equipe será de PC de Oliveira. O elenco da base tem nomes que já estrearam profissionalmente, como o goleiro Benassi, o zagueiro Guilherme Aquino, os laterais Felipe Guimarães e Diogo Barbosa, e os meio-campistas Matheus Dias e Vitor Tissi.
O Foz do Iguaçu voltou à elite após três anos com o vice da Segundona no ano passado. Desde 2024, o Azulão da Fronteira está sob a gestão do pentacampeão Edmílson.
Na beira do gramado, Adriano Souza se manteve no cargo, assim como goleiro Diego Cardoso, os zagueiros Breno e Thyller e os atacantes Lucão e Marcos Uberaba. O Foz ainda anunciou também oito contratações.
Confira as informações do jogo entre Coritiba e Foz do Iguaçu pelo Campeonato Paranaense
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X FOZ DO IGUAÇU
1ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba
📺 Onde assistir: Goat (streaming) e TV Coxa (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Diego Ruan Pacondes da Silva
🚩 Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Weber Felipe Silva
🖥️ Quarto árbitro: Mateus Felipe Gonçalves de Lima
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: PC de Oliveira)
Benassi; Lucas Taverna, Guilherme Aquino, Kauan Noveli e Felipe Guimarães; Lucas Nunes, Vitor Tissi, Dani Gruber e Jean Gabriel; Matheus Dias e Brayan.
FOZ DO IGUAÇU (Técnico: Adriano Souza)
Diego Cardoso; Alex Rocha (Alan Dias), Breno, Thyller e Arthur Vignoli; Menezes, Palmares e Hiago; Marcos Uberada, Lucão e Vinicius Peixoto.
