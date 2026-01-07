Coritiba e Foz do Iguaçu se enfrentam pelo primeira rodada do Campeonato Paranaense 2026. A bola rola nesta quarta-feira (7), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e TV Coxa (streaming).

Como chegam os dois times?

O Coritiba vive um jejum estadual desde 2022 e decidiu jogar com um time Sub-20 nas duas primeiras rodadas. O time principal, do técnico Fernando Seabra, fica disponível a partir do terceiro jogo.

O comando da jovem equipe será de PC de Oliveira. O elenco da base tem nomes que já estrearam profissionalmente, como o goleiro Benassi, o zagueiro Guilherme Aquino, os laterais Felipe Guimarães e Diogo Barbosa, e os meio-campistas Matheus Dias e Vitor Tissi.

O Foz do Iguaçu voltou à elite após três anos com o vice da Segundona no ano passado. Desde 2024, o Azulão da Fronteira está sob a gestão do pentacampeão Edmílson.

Na beira do gramado, Adriano Souza se manteve no cargo, assim como goleiro Diego Cardoso, os zagueiros Breno e Thyller e os atacantes Lucão e Marcos Uberaba. O Foz ainda anunciou também oito contratações.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Foz do Iguaçu pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X FOZ DO IGUAÇU

1ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e TV Coxa (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Diego Ruan Pacondes da Silva

🚩 Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Weber Felipe Silva

🖥️ Quarto árbitro: Mateus Felipe Gonçalves de Lima

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: PC de Oliveira)

Benassi; Lucas Taverna, Guilherme Aquino, Kauan Noveli e Felipe Guimarães; Lucas Nunes, Vitor Tissi, Dani Gruber e Jean Gabriel; Matheus Dias e Brayan.

FOZ DO IGUAÇU (Técnico: Adriano Souza)

Diego Cardoso; Alex Rocha (Alan Dias), Breno, Thyller e Arthur Vignoli; Menezes, Palmares e Hiago; Marcos Uberada, Lucão e Vinicius Peixoto.