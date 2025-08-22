menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos promove mudanças no Departamento de Futebol após chegada de Vojvoda

Juan Pablo Vojvoda foi anunciado pelo Santos nesta sexta-feira (22) e assinou até o fim de 2026

Contratado pelo Fortaleza em maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda permaneceu no comando do clube por cinco temporadas, três delas completas, somando 310 jogos. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraContratado pelo Fortaleza em maio de 2021, Juan Pablo Vojvoda permaneceu no comando do clube por cinco temporadas, três delas completas, somando 310 jogos. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 22/08/2025
13:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos anunciou nesta sexta-feira (22) mudanças no Departamento de Futebol após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Em nota oficial, o clube informou que reposicionou profissionais em áreas estratégicas e confirmou Matheus Bachi como auxiliar fixo da comissão técnica. Já César Sampaio, que comandou a equipe interinamente após a saída de Pedro Caixinha, assume o cargo de coordenador técnico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Confira a nota oficial

Seguindo a reestruturação no Departamento de Futebol após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos FC reposicionou profissionais para áreas estratégicas nas comissões da equipe profissional e Sub-20.

Matheus Bachi passa a ser auxiliar técnico fixo do clube, César Sampaio assume como coordenador técnico e Fábio Mahseredjian é o novo coordenador de performance do elenco profissional.

continua após a publicidade

Para o Sub-20, o Santos FC comunica a saída do técnico Maurício Copertino. Vinícius Marques, que estava na comissão técnica da equipe principal, assume a função de comandar os Meninos da Vila, acompanhado do auxiliar Matheus Vazquez, que também fará o trabalho de transição dos atletas da base com o profissional.

Comissão técnica do Santos reunida no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Comissão técnica do Santos reunida no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

As negociações entre Santos e Vojvoda

Vojvoda aceitou o convite do Santos após recusar propostas recentes do Grêmio e do Red Bull Bragantino. Na última quarta-feira (20), uma reunião virtual com o presidente Marcelo Teixeira e o diretor executivo Alexandre Mattos selou o acordo.

continua após a publicidade

Segundo a diretoria, o perfil buscado era de um treinador experiente, exigente e capaz de trabalhar em sintonia com Neymar — extraindo o melhor do camisa 10 e de todo o elenco, sem criar atritos desnecessários.

Antes de avançar por Vojvoda, o Alvinegro chegou a negociar o retorno de Jorge Sampaoli, técnico que comandou a equipe no vice-campeonato do Brasileirão de 2019.

A mudança no comando ocorreu após a demissão de Cléber Xavier, no último domingo (17), consequência da goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

O Peixe iniciou a temporada sob o comando do técnico Pedro Caixinha, que foi demitido no dia 14 de abril após instabilidades no Campeonato Paulista e no Brasileirão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias