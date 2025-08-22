Santos promove mudanças no Departamento de Futebol após chegada de Vojvoda
Juan Pablo Vojvoda foi anunciado pelo Santos nesta sexta-feira (22) e assinou até o fim de 2026
O Santos anunciou nesta sexta-feira (22) mudanças no Departamento de Futebol após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda.
Em nota oficial, o clube informou que reposicionou profissionais em áreas estratégicas e confirmou Matheus Bachi como auxiliar fixo da comissão técnica. Já César Sampaio, que comandou a equipe interinamente após a saída de Pedro Caixinha, assume o cargo de coordenador técnico.
Confira a nota oficial
Seguindo a reestruturação no Departamento de Futebol após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos FC reposicionou profissionais para áreas estratégicas nas comissões da equipe profissional e Sub-20.
Matheus Bachi passa a ser auxiliar técnico fixo do clube, César Sampaio assume como coordenador técnico e Fábio Mahseredjian é o novo coordenador de performance do elenco profissional.
Para o Sub-20, o Santos FC comunica a saída do técnico Maurício Copertino. Vinícius Marques, que estava na comissão técnica da equipe principal, assume a função de comandar os Meninos da Vila, acompanhado do auxiliar Matheus Vazquez, que também fará o trabalho de transição dos atletas da base com o profissional.
As negociações entre Santos e Vojvoda
Vojvoda aceitou o convite do Santos após recusar propostas recentes do Grêmio e do Red Bull Bragantino. Na última quarta-feira (20), uma reunião virtual com o presidente Marcelo Teixeira e o diretor executivo Alexandre Mattos selou o acordo.
Segundo a diretoria, o perfil buscado era de um treinador experiente, exigente e capaz de trabalhar em sintonia com Neymar — extraindo o melhor do camisa 10 e de todo o elenco, sem criar atritos desnecessários.
Antes de avançar por Vojvoda, o Alvinegro chegou a negociar o retorno de Jorge Sampaoli, técnico que comandou a equipe no vice-campeonato do Brasileirão de 2019.
A mudança no comando ocorreu após a demissão de Cléber Xavier, no último domingo (17), consequência da goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.
O Peixe iniciou a temporada sob o comando do técnico Pedro Caixinha, que foi demitido no dia 14 de abril após instabilidades no Campeonato Paulista e no Brasileirão.
