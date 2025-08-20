Com brilho de joia, Bahia bate o Ceará nos acréscimos e vai à final da Copa do Nordeste
Tricolor enfrenta o Confiança na decisão
- Matéria
- Mais Notícias
Bahia e Ceará fizeram um jogo morno na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste. Mas isso não quer dizer que foi sem emoção. Quando tudo se encaminhava para os pênaltis e o nervosismo tomava conta das arquibancadas, o jovem Tiago, de 20 anos, saiu do banco de reservas para decidir o jogo a favor do Tricolor. No final, 1 a 0 sofrido e vaga na final garantida aos 49 minutos do segundo tempo.
Relacionadas
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O Bahia agora embolsa mais R$ 1,4 milhão em premiação e enfrenta o Confiança na final do Nordestão, em data ainda a ser definida pela CBF.
Primeiro tempo não foi digno de semifinal
O jogo começou morno na Arena Fonte Nova. Diante de uma semifinal única e decisiva, as equipes pareciam exagerar na cautela ao avançar para o ataque. Foi o Bahia, no entanto, que fez valer o fator casa e ousou mais no primeiro tempo, com bastante volume ofensivo perante um Ceará acuado. Mas nada de chance clara.
Com força máxima, o Bahia teve o domínio da posse de bola (67% x 33%), mas os atletas muitas vezes se viam sem opções em meio à muralha branca montada por Léo Condé, com cinco jogadores na linha de defesa. Até a torcida se mostrou impaciente em algumas jogadas sem objetividade.
A primeira oportunidade clara só apareceu mesmo aos 43 minutos com Ademir, principal válvula de escape do Tricolor. O camisa 7 fez jogada individual pela ponta direita e chutou no cantinho para boa defesa de Bruno Ferreira. A etapa inicial ficou por isso mesmo, para um misto de aplausos e silêncio nas arquibancadas.
Bahia decide no fim e vai à final da Copa do Nordeste
O segundo tempo já começou diferente. O Ceará subiu a marcação, a linha de cinco virou linha de quatro e partiu para cima do Bahia nos minutos iniciais, arrancando gritos de nervosismo das arquibancadas. Enquanto isso, o Tricolor tinha claras dificuldades de encaixar jogadas de ataque. À beira do campo, Rogério Ceni parecia sentir o momento. Ele andava de um lado para o outro, gesticulava e sempre mantinha conversas com a comissão técnica. O treinador, então promoveu as entrada de Cauly e Lucho Rodríguez, nas vagas de Kayky e Willian José, respectivamente. Já Léo Condé, estava bem mais tranquilo com a postura do time.
O Bahia precisou da bola parada para assustar em boa cobrança de falta de Lucho, aos 22 minutos, enquanto o Ceará estava mais solto no jogo e encaixava jogadas de velocidade no ataque, as principais com Pedro Raúl e Pedro Henrique, uma das novidades do Vozão na segunda etapa. O Bahia até conseguiu retomar o controle do jogo, mas novamente a falta de criatividade pesou. Desta vez com o acréscimo do nervosismo, tanto dos jogadores quanto da torcida.
Foi preciso um garoto de 20 anos sair do banco de reservas para resolver. Aos 49 minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro cruzou a bola na segunda trave e achou Tiago bem posicionado, que só empurrou para as redes e garantiu a explosão da torcida, que já comemorava a décima decisão de Copa do Nordeste alcançada pelo Bahia.
Próximos jogos
O Bahia agora vira a chave e volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem compromisso contra o Santos marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), sob os olhares atentos de Carlo Ancelotti na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada.
Já o Ceará entra em campo às 21h deste sábado, também pelo Brasileirão, quando visita o Grêmio, em Porto Alegre.
✅Ficha técnica
BAHIA 1 x 0 CEARÁ
SEMIFINAL - COPA DO NORDESTE
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Tiago, 49'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Luciano Juba, Arias, Acevedo (Bahia); Fernando Sobral, Rafael Ramos, Marllon (Ceará);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 36.388;
💸 Renda: R$ 1.015.088,00.
⚽ ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro; Kayky (Cauly), Ademir (Tiago) e Willian José (Lucho Rodríguez).
CEARÁ (Técnico: Léo Condé):
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos (Nicolas); Fernando Sobral (Richardson), Dieguinho e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Pedro Henrique).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB);
🚩 Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes (PB);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias