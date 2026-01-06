Confiança-PB e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). O confronto, válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copinha, terá transmissão no canal do Paulistão. no YouTube.

O Tricolor está no Grupo 23 da competição. Centro Olímpico-SP e União Mogi-SP completam a chave, que terá dois classificados para o mata-mata.

Ficha do jogo CON FOR 2ª rodada Copinha Data e Hora Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, às 15h15 (de Brasília) Local Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP) Árbitro Tarciano Jose de Lima (SP) Assistentes Ilaneuton Alves Pereira (SP) e Igor César Bertozzi (SP) Var - Onde assistir Paulistão (canal no YouTube)

O Leão enfrentará o União Mogi na próxima rodada do torneio. O Confiança terá pela frente o Centro Olímpico.

Fortaleza na Copinha 2026

Após inscrever 40 jogadores, o Fortaleza relacionou 24 nomes para a disputa da Copinha. O time comandado por Léo Porto tem entre seus destaques o goleiro Cássio, o zagueiro Kauã Rocha, o volante Bruninho e o meia Lucas Emanoel.

Na partida de estreia, o Leão venceu o Centro Olímpico por 1 a 0, com gol de João Lima ainda na primeira etapa. O time cearense pode conquistar a classificação antecipada para o mata-mata: precisa ganhar seu jogo e torcer para que o Centro Olímpico não derrote o União Mogi.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o Tricolor caiu para o Ituano na terceira fase. Assim, em sua 23ª participação, a equipe tentará superar tal campanha.

Partida entre Fortaleza e Centro Olímpico, pela Copinha 2026 (Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Confiança-PB x Fortaleza

