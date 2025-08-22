menu hamburguer
O que mudou desde o último encontro entre o Santos e o Bahia?

Os dois times ficaram no empate por 2 a 2 no duelo da segunda rodada do Brasileirão

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 22/08/2025
17:39
  Matéria
  Mais Notícias

O Santos e o Bahia se enfrentam neste domingo (24), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes já duelaram no primeiro turno, em 6 de abril, pela segunda rodada, quando empataram por 2 a 2 na Vila Belmiro.

Naquela ocasião, o jogo foi marcado por reviravoltas. O Alvinegro chegou a virar para 2 a 1, mas sofreu o empate nos minutos finais. O time era comandado por Pedro Caixinha, que foi demitido oito dias depois do empate com apenas 17 partidas pelo Peixe.

O Santos vinha de uma derrota por 2 a 1 para o Vasco na estreia do Brasileirão e ainda não contava com Neymar, que se recuperava de uma lesão na coxa esquerda. Após o tropeço inicial, Caixinha chegou a ser cobrado publicamente pelo presidente Marcelo Teixeira.

Na partida contra o Bahia, o Alvinegro iniciou com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho.

Os gols santistas foram marcados por Thaciano e Diego Pituca, que saíram do banco de reservas para substituir Bontempo e Barreal.

Desde então, a situação mudou para os dois jogadores. Pituca encerrou sua segunda passagem pelo Santos e retornou ao futebol japonês, enquanto Thaciano, contratado justamente do Bahia, segue sendo alvo de críticas da torcida.

Dentro de campo, o Bahia abriu o placar com Erick aos 16 minutos do primeiro tempo. Thaciano empatou para o Peixe logo aos quatro minutos da etapa final, e Pituca virou aos 35. Porém, Luciano Juba marcou aos 44 minutos e garantiu o empate para o Tricolor de Aço, que não vencia o Santos na Vila Belmiro há 13 anos.

No duelo deste domingo (24), o Santos será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, já que o novo técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não foi regularizado pelo clube. O argentino foi anunciado na última sexta-feira (22) e assinou contrato até o fim de 2026.

Próximos jogos do Santos no Brasileirão:

21ª rodada - 24.08 - Bahia x Santos - 16h (de Brasília) - Arena Fonte Nova

22ª rodada - 31.08 - Santos x Fluminense - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

23ª rodada - sem data definida (14.09) - Atlético-MG x Santos - sem horário definido - Arena MRV

24ª rodada - sem data definida (21.09) - Santos x São Paulo - sem horário definido - Vila Belmiro

25ª rodada - sem data definida (28.09) - Red Bull Bragantino x Santos - sem horário definido - Cícero de Souza Marques

Quem é Juan Pablo Vojvoda?

Vojvoda chega ao Santos com os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.

Natural de General Baldissera, na Argentina, o ex-futebolista chega ao Peixe aos 50 anos de idade, depois de passagem vitoriosa pelo Fortaleza.

Em pouco mais de quatro anos à frente do clube cearense, foram cinco títulos conquistados: três estaduais e duas Copas do Nordeste. No período, tornou-se o técnico com mais jogos na história da equipe.

Nos anos 1990, o então zagueiro Vojvoda iniciou sua trajetória no futebol profissional pelo Newell’s Old Boys, mesmo clube a lhe dar sua primeira oportunidade como treinador em 2016, depois do fim da carreira de atleta.

Além da equipe que o revelou, o comandante acumula passagens pelos argentinos Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, além do chileno Unión La Calera.

Na partida contra o Bahia, neste domingo (24), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi.

