Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e escalações do jogo da Supercopa da Espanha
Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal do torneio
Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU), em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha. O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Chegou o momento de definir o campeão da Supercopa da Espanha, disputada por quatro potências do país ibérico na temporada passada: o Barcelona, atual vencedor de La Liga e da Copa do Rei, além de Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, integrantes do G4 da liga nacional em 2024/25. O torneio ocorre na Arábia Saudita, país que recebe a competição há alguns anos, com sede na capital.
O vencedor do duelo entre Bacrelona e Athletic garante vaga na final contra quem avançar do confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid, marcado para quinta-feira (8), às 16h (de Brasília).
Tudo sobre o jogo entre Barcelona x Athletic Bilbao (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Athletic Bilbao
Semifinal — Supercopa da Espanha (jogo único)
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)
👁️ Onde assistir: Disney+
🕴️ Arbitragem: Isidro Díaz De Mera
🚩 Assistente 1: Diego Santaúrsula
🚩 Assistente 2: Rubén Campo
🕴️ 4º árbitro: Alejandro Quintero
🕴️ 5º árbitro: Antonio Martínez
📺 VAR: Jorge Figueroa
📺 AVAR 1: Javier Iglesias
📺 AVAR 2: Adrián Cordero
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; Pedri e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López (Dani Olmo) e Raphinha; Ferran Torres.
❌ Desfalques: Andreas Christensen, Gavi e Ronald Araújo.
❓ Dúvida: Fermín López ou Dani Olmo.
🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Vivian e Boiro; Ruiz de Galarreta e Jauregizar; Berenguer, Sancet e Nico Williams; Iñaki Williams.
❌ Desfalques: Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Unai Egiluz e Beñat Prados.
