Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e escalações do jogo da Supercopa da Espanha

Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal do torneio

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
03:45
FBL-KSA-ESP-ATHLETIC BILBAO-BARCELONA
imagem cameraBarcelona's Brazilian forward #11 Raphinha is marked by Athletic Bilbao's Spanish defender #4 Aitor Paredes during the Spanish Super Cup semi-final football match between Athletic Bilbao and Barcelona at the King Abdullah Sport City in Jeddah on January 8, 2025. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU), em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha. O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
Bilbao-escudo-onde-assistir
BIL
Semifinal
Supercopa da Espanha
Data e Hora
Quarta-feira (7), às 16h (de Brasília)
Local
Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)
Árbitro
Isidro Díaz De Mera
Assistentes
Diego Santaúrsula, Rubén Campo; Alejandro Quintero, Antonio Martínez
Var
Jorge Figueroa; Javier Iglesias, Adrián Cordero
Onde assistir

Chegou o momento de definir o campeão da Supercopa da Espanha, disputada por quatro potências do país ibérico na temporada passada: o Barcelona, atual vencedor de La Liga e da Copa do Rei, além de Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, integrantes do G4 da liga nacional em 2024/25. O torneio ocorre na Arábia Saudita, país que recebe a competição há alguns anos, com sede na capital.

O vencedor do duelo entre Bacrelona e Athletic garante vaga na final contra quem avançar do confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid, marcado para quinta-feira (8), às 16h (de Brasília).

Tudo sobre o jogo entre Barcelona x Athletic Bilbao (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Athletic Bilbao
Semifinal — Supercopa da Espanha (jogo único)

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU)
👁️ Onde assistir: Disney+

🕴️ Arbitragem: Isidro Díaz De Mera
🚩 Assistente 1: Diego Santaúrsula
🚩 Assistente 2: Rubén Campo
🕴️ 4º árbitro: Alejandro Quintero
🕴️ 5º árbitro: Antonio Martínez
📺 VAR: Jorge Figueroa
📺 AVAR 1: Javier Iglesias
📺 AVAR 2: Adrián Cordero

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; Pedri e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López (Dani Olmo) e Raphinha; Ferran Torres.

Desfalques: Andreas Christensen, Gavi e Ronald Araújo.
Dúvida: Fermín López ou Dani Olmo.

Jogadores do Barcelona participam de treino antes da partida da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao, em Jidá, no dia 6 de janeiro de 2026 (Foto: Fadel Senna/AFP)
Jogadores do Barcelona participam de treino antes da partida da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao, em Jidá, no dia 6 de janeiro de 2026 (Foto: Fadel Senna/AFP)

🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Vivian e Boiro; Ruiz de Galarreta e Jauregizar; Berenguer, Sancet e Nico Williams; Iñaki Williams.

Desfalques: Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Unai Egiluz e Beñat Prados.

FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO-TRAINING Jogadores do Athletic Bilbao participam de treino antes da partida da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, em Jidá, no dia 6 de janeiro de 2026 (Foto: Fadel Senna/AFP)
Jogadores do Athletic Bilbao participam de treino antes da partida da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, em Jidá, no dia 6 de janeiro de 2026 (Foto: Fadel Senna/AFP)

