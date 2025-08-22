A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Santos, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet. Mais de 33 mil torcedores já garantiram presença no jogo, que será acompanhado de perto por Carlo Ancelotti.

As vendas no site começaram no último domingo para sócios, mas o público geral só teve acesso nesta sexta, a partir das 10h. A compra online pode ser feita até às 17h do domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Santos

Os valores dos ingressos variam de R$ 38 a R$ 280. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 38);

Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);

Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);

Lounge Premium - R$ 280;

Lounge Criança - R$ 170;

Visitante - R$ 150 (meia R$ 75).

Tabela de preços dos ingressos para Bahia e Santos (Foto: reprodução)

O que está em jogo?

Na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, o Bahia quer sonhar mais alto na competição, encaminhar a vaga na Libertadores o quanto antes e, quem sabe, tentar ameaçar a liderança do Flamengo.

Já o Santos vive em situação oposta. Depois de sofrer goleada vexatória para o Vasco e ver Cléber Xavier ser demitido do cargo, os atletas do Peixe tentam dar uma resposta em meio à turbulência e reformulação do time, que agora será comandado pelo argentino Vojvoda. Neste domingo, no entanto, o auxiliar Matheus Bachi vai ser o comandante da equipe, que está na 15ª posição, com 21 pontos, e quer fugir do risco da zona de rebaixamento.

Como chegar à Arena Fonte Nova?