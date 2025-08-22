Depois do gol decisivo contra o Ceará que garantiu o Bahia na final da Copa do Nordeste, aos 49 minutos do segundo tempo, Tiago alcançou números expressivos com a camisa azul, vermelha e branca nesta temporada. Com apenas 20 anos, ele se tornou o jogador mais eficaz de um elenco estrelado em 2025.

Tiago é o atleta que precisa de menos tempo para participar de gols do Bahia. Em média, o camisa 77 soma um gol ou assistência a cada 108 minutos. Quando o assunto é balançar as redes, 119 minutos são necessários para o garoto tirar o grito de gol da garganta do torcedor. Ele tem cinco gols e duas assistências em 21 jogos.

Fonte: Ogol Jogador Gols Assistências Participações em gols Minutos jogados Minutos / participações em gol Tiago 5 2 7 754 108 Michel Araújo 6 3 9 1128 125 Willian José 11 4 15 1924 128

— Estou muito feliz. Grato a Deus por todas as oportunidades. Agradecer a todo esse elenco maravilhoso e ao professor Rogério. É gratificante demais viver o Bahia, estou muito feliz pela minha primeira final da Copa do Nordeste — celebrou o atacante.

Brilho de Tiago contra o Ceará

Tiago entrou na vaga de Ademir aos 38 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava truncado e o Bahia, apesar do domínio, não conseguia furar o bloqueio do Vozão. O garoto de 20 anos, então, precisou de dez minutos para aparecer no lugar certo e na hora certa para marcar seu quinto gol pelo Tricolor e garantir a explosão da torcida.

— É uma bola que a gente acaba fazendo várias vezes. No banco eu vinha fazendo a leitura e meus companheiros sabiam que eu poderia entrar na partida. O Everton (Ribeiro) falou: ‘Tiago, atenção nessa bola’. Ele cruzou e, graças a Deus, eu fui feliz — relembrou.

⚽️ - Jacobina | Campeonato Baiano;

🅰️ - Jequié | Campeonato Baiano;

⚽️ - Juazeirense | Campeonato Baiano;

🅰️ - Vitória | Brasileirão;

⚽️⚽️ - Náutico | Copa do Nordeste;

⚽️ - Ceará | Copa do Nordeste.

Tiago comemora classificação com o elenco do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Briga por titularidade

Essa não é a primeira vez que Tiago, promovido para o profissional nesta temporada por Rogério Ceni, entra para decidir o jogo. Ainda na fase de grupos da Copa do Nordeste, ele foi titular contra o Náutico na Arena Fonte Nova e marcou dois gols da vitória tricolor por 3 a 1.

Antes disso, ele saiu do banco de reservas no clássico Ba-Vi, válido pela nona rodada do Brasileirão, e deu assistência para o gol de Michel Araújo na etapa final. Tudo isso sem falar que, contra o próprio Ceará, ele sofreu o pênalti que deu origem ao gol de Everton Ribeiro também na reta final do jogo, pela quinta rodada da Série A. Outra vitória magra por 1 a 0.

Esses são ingredientes que credenciam Tiago a sonhar com mais oportunidades no ataque titular do Bahia, seja pelas pontas, como vem sendo bastante utilizado, ou como centroavante, na vaga de Willian José ou Lucho Rodríguez.

Agora o Bahia se prepara para enfrenta o Santos às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. Pode ser mais uma chance para Tiago brilhar, desta vez sob os olhares atentos de Carlo Ancelotti.