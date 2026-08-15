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Fred em números: veja a carreira do novo reforço do Atlético

Jogador teve passagem consolidada pelo futebol europeu e atuou na Seleção Brasileira

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
15/08/2026 06:00
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Fred pela seleção brasileira (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)
Fred pela seleção brasileira (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)
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Fred é o novo reforço do Atlético. O jogador retorna ao Brasil após 13 anos no futebol europeu, período em que passou por grandes clubes do continente e também defendeu a Seleção Brasileira. O Lance! apresenta os números da carreira do volante antes de sua chegada ao Galo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Fred é o novo reforço do Atlético. O jogador retorna ao Brasil após 13 anos no futebol europeu, período em que passou por grandes clubes do continente e também defendeu a Seleção Brasileira. O Lance! apresenta os números da carreira do volante antes de sua chegada ao Galo.

Natural de Belo Horizonte, Fred iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético-MG e do Internacional. O volante nunca escondeu o carinho pelo Galo, clube que considera do coração. Foi no Inter que fez sua estreia como profissional, em 2012.

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Após uma temporada e meia no futebol gaúcho, Fred chamou a atenção do Shakhtar Donetsk, que o contratou em 2013 por cerca de 15 milhões de euros. No clube ucraniano, permaneceu até 2018, quando deu um importante passo na carreira ao se transferir para o Manchester United.

Foi nos Red Devils que Fred se consolidou em alto nível. Em cinco temporadas no futebol inglês, o volante ganhou destaque e integrou a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar.

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Em 2023, Fred deixou a Inglaterra e acertou sua transferência para o Fenerbahçe, da Turquia. No clube turco, permaneceu por pouco mais de três temporadas, até rescindir seu contrato para retornar ao Brasil e defender o Atlético.

Números da carreira de Fred

Internacional (2011–2013)

  1. Partidas: 55
  2. Gols: 8
  3. Assistências: 6
  4. Cartões amarelos: 13
  5. Cartões vermelhos: 0

Shakhtar Donetsk (2013–2018)

  1. Partidas: 154
  2. Gols: 16
  3. Assistências: 9
  4. Cartões amarelos: 48
  5. Cartões vermelhos: 0

Manchester United (2018–2023)

  1. Partidas: 213
  2. Gols: 14
  3. Assistências: 19
  4. Cartões amarelos: 44
  5. Cartões vermelhos: 0

Fenerbahçe (2023–2026)

  1. Partidas: 129
  2. Gols: 12
  3. Assistências: 19
  4. Cartões amarelos: 32
  5. Cartões vermelhos: 2

Seleção Brasileira

  1. Partidas: 32
  2. Gols: 0
  3. Assistências: 3
  4. Cartões amarelos: 5
  5. Cartões vermelhos: 0
Fred - Seleção Brasileira
Fred - Seleção Brasileira (Foto: Oli Scarff / AFP)

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