Fred em números: veja a carreira do novo reforço do Atlético
Jogador teve passagem consolidada pelo futebol europeu e atuou na Seleção Brasileira
Fred é o novo reforço do Atlético. O jogador retorna ao Brasil após 13 anos no futebol europeu, período em que passou por grandes clubes do continente e também defendeu a Seleção Brasileira. O Lance! apresenta os números da carreira do volante antes de sua chegada ao Galo.
Natural de Belo Horizonte, Fred iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético-MG e do Internacional. O volante nunca escondeu o carinho pelo Galo, clube que considera do coração. Foi no Inter que fez sua estreia como profissional, em 2012.
Após uma temporada e meia no futebol gaúcho, Fred chamou a atenção do Shakhtar Donetsk, que o contratou em 2013 por cerca de 15 milhões de euros. No clube ucraniano, permaneceu até 2018, quando deu um importante passo na carreira ao se transferir para o Manchester United.
Foi nos Red Devils que Fred se consolidou em alto nível. Em cinco temporadas no futebol inglês, o volante ganhou destaque e integrou a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar.
Em 2023, Fred deixou a Inglaterra e acertou sua transferência para o Fenerbahçe, da Turquia. No clube turco, permaneceu por pouco mais de três temporadas, até rescindir seu contrato para retornar ao Brasil e defender o Atlético.
Números da carreira de Fred
Internacional (2011–2013)
- Partidas: 55
- Gols: 8
- Assistências: 6
- Cartões amarelos: 13
- Cartões vermelhos: 0
Shakhtar Donetsk (2013–2018)
- Partidas: 154
- Gols: 16
- Assistências: 9
- Cartões amarelos: 48
- Cartões vermelhos: 0
Manchester United (2018–2023)
- Partidas: 213
- Gols: 14
- Assistências: 19
- Cartões amarelos: 44
- Cartões vermelhos: 0
Fenerbahçe (2023–2026)
- Partidas: 129
- Gols: 12
- Assistências: 19
- Cartões amarelos: 32
- Cartões vermelhos: 2
Seleção Brasileira
- Partidas: 32
- Gols: 0
- Assistências: 3
- Cartões amarelos: 5
- Cartões vermelhos: 0
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