Ídolos em lados opostos: Fred e Thiago Neves se enfrentam em Fluminense x Bangu Treinadores das equipes sub-20 viveram momentos de glória no Tricolor das Laranjeiras

Ídolos do Fluminense e companheiros em uma das gerações mais vitoriosas do clube neste século, Fred e Thiago Neves estarão em lados opostos neste sábado (29). Os dois se enfrentam como treinadores no duelo entre Fluminense e Bangu, às 10h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela quarta rodada do Campeonato Carioca Sub-20.

Fred comanda o time tricolor desde julho, quando retornou ao clube para assumir a categoria após passagem pela base do Fortaleza. Thiago Neves, por sua vez, está à frente do Sub-20 do Bangu desde março e vive a primeira experiência da carreira como treinador. O encontro coloca frente a frente dois personagens importantes da história recente do Fluminense, que dividiram o vestiário em diferentes momentos e foram protagonistas juntos, principalmente, na temporada de 2012.

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Além do peso simbólico à beira do campo, a partida também tem importância para a campanha das equipes no Estadual. O Fluminense chega invicto, com sete pontos conquistados em três jogos, após duas vitórias e um empate, e segue na disputa pelas primeiras posições da Taça Guanabara.

O Bangu, por outro lado, tenta ganhar terreno na competição sob o comando de Thiago Neves e soma apenas 1 ponto. O ex-meia, porém, já teve um trabalho de destaque nesta temporada ao levar a equipe à decisão do Torneio OPG. No caminho até a final, o Alvirrubro eliminou justamente o Fluminense na semifinal, antes de ficar com o vice-campeonato diante do Botafogo.

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Fred no Fluminense sub-20 (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense)

Parceria no título brasileiro de 2012

Antes de iniciarem as trajetórias como treinadores, Fred e Thiago Neves dividiram momentos importantes dentro de campo pelo Fluminense. O principal deles aconteceu em 2012, quando foram peças fundamentais de uma equipe que conquistou o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro sob o comando de Abel Braga.

Fred já era capitão e principal referência ofensiva do time. O atacante terminou o Brasileirão como artilheiro, com 20 gols, e foi decisivo na partida que confirmou matematicamente o tetracampeonato, ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras.

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Thiago Neves havia retornado ao Fluminense naquela temporada e também teve papel importante na campanha. Responsável pela criação no meio-campo, o camisa 10 participou diretamente de gols ao longo da competição e voltou a formar uma parceria de destaque com Fred no setor ofensivo.

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Fred projetou Fluminense x Bangu e falou sobre o reencontro com Thiago Neves

Nesta semana, em entrevista à FluTV, Fred projetou o reencontro e destacou a relação de Thiago Neves com o clube. Apesar da amizade, o treinador deixou claro que a rivalidade estará presente quando a bola rolar.

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— Ele vai estar em casa também. Tenho certeza de que vai ser um grande jogo — afirmou Fred.

Na sequência, o ex-atacante brincou com o antigo companheiro.

— Grande amigo fora, mas vamos tentar pegá-lo.

A bola rola às 10h (Brasília) para Fluminense x Bangu, em Xerém. A partida terá transmissão da Cariocão TV e os portões serão abertos ao público.

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