Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ídolos em lados opostos: Fred e Thiago Neves se enfrentam em Fluminense x Bangu

Treinadores das equipes sub-20 viveram momentos de glória no Tricolor das Laranjeiras

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 05:50
Favorite o Lance! no Google
Montagem de Fred e Thiago Neves
Fred e Thiago Neves treinam Fluminense e Bangu sub-20 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC/João Gama/Bangu)

Ídolos do Fluminense e companheiros em uma das gerações mais vitoriosas do clube neste século, Fred e Thiago Neves estarão em lados opostos neste sábado (29). Os dois se enfrentam como treinadores no duelo entre Fluminense e Bangu, às 10h (de Brasília), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela quarta rodada do Campeonato Carioca Sub-20.

Fred comanda o time tricolor desde julho, quando retornou ao clube para assumir a categoria após passagem pela base do Fortaleza. Thiago Neves, por sua vez, está à frente do Sub-20 do Bangu desde março e vive a primeira experiência da carreira como treinador. O encontro coloca frente a frente dois personagens importantes da história recente do Fluminense, que dividiram o vestiário em diferentes momentos e foram protagonistas juntos, principalmente, na temporada de 2012.

continua após a publicidade

➡️Fluminense: especialista detalha complicação de John Kennedy e recuperação

Além do peso simbólico à beira do campo, a partida também tem importância para a campanha das equipes no Estadual. O Fluminense chega invicto, com sete pontos conquistados em três jogos, após duas vitórias e um empate, e segue na disputa pelas primeiras posições da Taça Guanabara.

O Bangu, por outro lado, tenta ganhar terreno na competição sob o comando de Thiago Neves e soma apenas 1 ponto. O ex-meia, porém, já teve um trabalho de destaque nesta temporada ao levar a equipe à decisão do Torneio OPG. No caminho até a final, o Alvirrubro eliminou justamente o Fluminense na semifinal, antes de ficar com o vice-campeonato diante do Botafogo.

continua após a publicidade
Fred estreou com vitória no Fluminense sub-20
Fred no Fluminense sub-20 (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense)

Parceria no título brasileiro de 2012

Antes de iniciarem as trajetórias como treinadores, Fred e Thiago Neves dividiram momentos importantes dentro de campo pelo Fluminense. O principal deles aconteceu em 2012, quando foram peças fundamentais de uma equipe que conquistou o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro sob o comando de Abel Braga.

Fred já era capitão e principal referência ofensiva do time. O atacante terminou o Brasileirão como artilheiro, com 20 gols, e foi decisivo na partida que confirmou matematicamente o tetracampeonato, ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras.

continua após a publicidade

Thiago Neves havia retornado ao Fluminense naquela temporada e também teve papel importante na campanha. Responsável pela criação no meio-campo, o camisa 10 participou diretamente de gols ao longo da competição e voltou a formar uma parceria de destaque com Fred no setor ofensivo.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fred projetou Fluminense x Bangu e falou sobre o reencontro com Thiago Neves

Nesta semana, em entrevista à FluTV, Fred projetou o reencontro e destacou a relação de Thiago Neves com o clube. Apesar da amizade, o treinador deixou claro que a rivalidade estará presente quando a bola rolar.

continua após a publicidade

— Ele vai estar em casa também. Tenho certeza de que vai ser um grande jogo — afirmou Fred.

Na sequência, o ex-atacante brincou com o antigo companheiro.

— Grande amigo fora, mas vamos tentar pegá-lo.

A bola rola às 10h (Brasília) para Fluminense x Bangu, em Xerém. A partida terá transmissão da Cariocão TV e os portões serão abertos ao público.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
John Kennedy lamenta lance pelo Fluminense

Fluminense

Fluminense: especialista detalha complicação de John Kennedy e recuperação

Há 12 horas
John Kenndey se lesionou durante clássico entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

Fluminense

John Kennedy tem complicação pós-cirurgia e volta ao hospital

Há 17 horas
Igor Rabello treina com a equipe do Fluminense na manhã desta sexta-feira (28)

Fluminense

Fluminense: Igor Rabello volta a treinar com grupo, mas Freytes segue separado

Há 17 horas
Kevin Serna comemora gol marcado pelo Fluminense contra o Remo, pelo Brasileirão

Fluminense

Serna explica transição de Zubeldía e segredo de Marcão no Fluminense

Há 21 horas
Serna celebra com os companheiros o gol da vitória do Fluminense diante do Remo

Fluminense

Fluminense x Platense: data e hora das quartas de final da Libertadores são definidos

Há 1 dia
Samuel Xavier deixa o jogo entre Fluminense e Remo ao lado de médico do clube após lesão no ombro esquerdo

Fluminense

Fluminense: Samuel Xavier tem luxação detectada, mas cirurgia é descartada

Há 2 dias
Mais LANCE!
Marcão vive bom momento no Fluminense

Com Marcão, Fluminense melhora ataque, mas sofre mais gols

Passos largos em Xerém: integrado ao Sub-17 do Fluminense, Luan Riquelme acumula títulos e convocação para a Seleção Brasileira da categoria

Fluminense assina contrato com joia da base

Marcão durante treino do Fluminense

Fluminense inicia semana cheia para treinos com reforços

Yeferson Soteldo em ação na partida entre Fluminense e Remo

Soteldo desencanta e ganha importância no Fluminense de Marcão

Hércules conduz a bola durante jogo entre Fluminense e Remo no Maracanã

Fluminense terá desfalques e retornos em 'decisão' contra o Athletico-PR

Ganso em ação na partida contra o Remo, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão

Ganso joga 90 minutos pela terceira vez desde a miocardite

Hulk cobra falta para o Fluminense, enquanto Ganso fica como opção atrás

Ganso, Xerém e mais: efetivação de Marcão vai muito além de 'efeito anímico'

Renê em ação no jogo entre Fluminense e Remo

Renê critica gramado do Maracanã, mas elogia efetivação de Marcão

Marcão conversa com a imprensa após efetivação como técnico do Fluminense

Marcão é efetivado como técnico do Fluminense: 'Vou me entregar por inteiro'

Hulk fez um dos gols do Fluminense contra o Remo

Dê suas notas: Hulk e Serna comandam virada do Fluminense sobre o Remo

Serna comemora gol da virada do Fluminense sobre o Remo pelo Brasileirão

Serna salva de novo, e Fluminense vira sobre o Remo no Brasileirão

João Victor Gobi apita Fluminense x Remo

Polêmica de arbitragem em Fluminense x Remo causa revolta

Fluminense e Remo no Maracanã

Veja gols em Fluminense x Remo: Hulk faz gol inusitado, e Serna vira