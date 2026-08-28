Fluminense: especialista detalha complicação de John Kennedy e recuperação Atacante do Fluminense voltou ao hospital depois de uma complicação no pós-operatório

A nova internação de John Kennedy após a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito gerou preocupação no Fluminense. O atacante apresentou um derrame articular atípico no sexto dia de pós-operatório e retornou ao hospital preventivamente diante do risco de uma infecção. Apesar do susto, o episódio não deve interferir no cronograma de recuperação do jogador.

Consultado pelo Lance!, o médico Marco Sauberman, Diretor das Clínicas Cirúrgicas do Hospital Federal do Andaraí, explicou de forma detalhada o que pode ter acontecido no joelho do atacante e tranquilizou sobre as consequências para a recuperação. Segundo o médico, o derrame não vai atrasar o retorno do jogador aos gramados.

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John Kennedy passou pela cirurgia no último dia 18 de agosto. Antes do procedimento, precisou cumprir cerca de duas semanas de fisioterapia para reduzir o forte inchaço no joelho. A lesão aconteceu no dia 5, na derrota por 3 a 1 para o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando sofreu uma entorse em uma dividida com Paulo Henrique. Dois dias depois, o Fluminense confirmou a lesão no LCA e a necessidade de operação.

John Kennedy em ação pelo Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE)

O que é o derrame articular apresentado por John Kennedy?

Para entender a complicação, primeiro é preciso compreender, de maneira simplificada, o que acontece em uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior.

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No procedimento, o ligamento lesionado é substituído por um enxerto. Para colocá-lo na posição do LCA original, o cirurgião faz pequenos túneis nos ossos da tíbia e do fêmur, onde o novo ligamento passa antes de ser fixado.

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Segundo Sauberman, esses túneis feitos no osso podem apresentar sangramento após a cirurgia. Em alguns casos, o sangue se acumula dentro da articulação do joelho, quadro chamado de hemartrose.

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O médico ressalta que não teve acesso ao caso clínico de John Kennedy nem sabe qual técnica foi utilizada na operação. A partir das informações divulgadas sobre o derrame articular, porém, considera que uma hemartrose é provável.

— Provavelmente ele fez uma hemartrose, que é o aumento de sangue no joelho - explicou.

Em outras palavras, o "derrame" não significa necessariamente a presença de uma infecção. O que preocupa os médicos é justamente evitar que o líquido acumulado dentro da articulação crie condições favoráveis para o desenvolvimento de um processo infeccioso.

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Sauberman explica que o sangue acumulado depois de um procedimento cirúrgico tende a coagular e, por estar em um ambiente com pouca oxigenação, pode favorecer uma infecção caso permaneça na articulação.

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— A gente tem que chegar antes da infecção. Tudo o que a gente não quer é uma infecção em nenhum paciente, muito menos num atleta - completou.

Foi justamente pelo risco de evolução para uma infecção que o Fluminense informou que John Kennedy retornou ao hospital de maneira preventiva. O clube comunicou nesta sexta-feira (28) que o atacante apresentou um "derrame articular atípico" no sexto dia depois da operação.

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Por que o atacante do Fluminense teve que voltar ao hospital?

De acordo com Sauberman, quando existe um volume importante de sangue dentro do joelho, uma das possibilidades é realizar uma punção para retirar esse conteúdo. Por envolver novamente uma articulação recém-operada, o ambiente hospitalar oferece as condições ideais de esterilização e reduz o risco de contaminação durante o procedimento.

Ou seja: o retorno do atacante do Fluminense ao hospital, embora naturalmente gere preocupação, também faz parte de uma conduta preventiva justamente para evitar uma complicação mais grave.

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— A conduta é extremamente comum e extremamente bem executada: em ambiente hospitalar, com assepsia normal de tudo, como se fosse um procedimento cirúrgico, para punção e liberação desse processo - explicou o médico.

A expectativa de recuperação da grave lesão no joelho já colocava o retorno do atacante aos gramados apenas para 2027. Artilheiro do Fluminense na temporada, com 14 gols em partidas oficiais, John Kennedy seguirá o longo processo de reabilitação do LCA e, de acordo com Sauberman, o episódio desta semana não deve alterar o programa estabelecido para essa recuperação.