Martinelli explica virada de chave do Fluminense com Marcão: 'Todo mundo conhecia' Meia elogiou Zubeldía e destacou liderança de Thiago Silva

O meio-campista Martinelli apontou a rápida adaptação às ideias de Marcão como um dos fatores para a reação do Fluminense nas últimas partidas. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (28), no CT Carlos Castilho, o jogador falou sobre a mudança de cenário após o Tricolor atravessar uma sequência de oito jogos sem vitória.

Desde a troca no comando técnico, o Fluminense venceu Palmeiras e Remo pelo Campeonato Brasileiro e conseguiu uma classificação difícil diante do Independiente Rivadavia, nos pênaltis, para avançar às quartas de final da Libertadores. Marcão assumiu o time após a saída de Luis Zubeldía e já era um nome conhecido por grande parte do elenco.

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Questionado pela reportagem do Lance! sobre o que virou a chave da equipe depois do período de resultados ruins, Martinelli destacou justamente a familiaridade dos jogadores com o novo treinador e a assimilação rápida das mudanças propostas no Fluminense.

— A gente passou por aquele período difícil de não conseguir ganhar, de às vezes deixar escapar no final do jogo, e isso estava incomodando a gente. Não podia ficar tanto tempo sem ganhar. A gente tinha uma boa relação, todo mundo gostava bastante do Zubeldía, e aí teve a troca de técnico. O Marcão assume, todo mundo já conhecia bastante o Marcão, a maioria do elenco já trabalhou com ele, já sabia do jeito que ele gosta também, essa questão tática dentro de campo. Então acho que a gente conseguiu pegar rápido ali e encaixou um pouco mais o que tinha que encaixar.

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O conhecimento prévio citado por Martinelli ajuda a explicar a rápida adaptação. Marcão trabalha há anos no Fluminense e já comandou interinamente a equipe profissional em outras oportunidades. Formado em Xerém e integrado ao time principal desde 2020, Martinelli é um dos jogadores do atual elenco que já conviveram com o treinador em diferentes momentos no clube.

Marcão vive bom momento no Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Oportunidades para Xerém

Cria das categorias de base, Martinelli também comentou sobre as oportunidades recebidas pelos jovens do Fluminense. O jogador citou Júlio e Riquelme e avaliou que o melhor momento coletivo ajuda os garotos a entrarem na equipe com mais confiança.

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— Acho que Xerém sempre foi uma grande fábrica de talentos. Vão passando gerações e surgindo novos jogadores. O Júlio e o Riquelme são meninos que sempre treinaram aqui com a gente, às vezes têm um pouco menos de oportunidade, mas estão sempre nos treinamentos e são garotos que treinam forte. Tiveram a oportunidade no jogo e responderam muito bem. O Riquelme entrou e já deu uma assistência. Acho que isso eleva a moral dos meninos, sim. Eu sou um moleque ainda, mas a gente vai dando suporte para que eles se sintam confortáveis dentro do jogo. Quando a engrenagem está rodando, fica mais fácil colocar um moleque, porque ele se sente mais cômodo, mais confortável dentro do time.

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Liderança de Thiago Silva no Fluminense

Além da influência de Marcão fora das quatro linhas, Martinelli destacou o papel de Thiago Silva na organização da equipe durante os jogos. Segundo o meio-campista, o zagueiro utiliza a experiência e a visão privilegiada a partir do setor defensivo para orientar constantemente os companheiros no Fluminense.

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— Ele é um cara muito experiente. Já viveu muita situação, então lê o jogo de uma forma diferente de todo mundo. É um cara que vê o jogo um pouco mais de trás e consegue nos orientar, volante, lateral. O tempo todo está falando com a gente. É um cara que ajusta o tempo todo para que o time ataque bem, mas fique bem protegido. Então é um cara que sempre falou e vai continuar falando. A gente só tem que aprender com ele. Com o tempo, vai dar um baita treinador.

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