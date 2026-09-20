Palmeiras acerta duas bolas na trave do Grêmio no primeiro tempo; veja
Marlon Freitas e Vitor Roque quase abrem o placar na Arena do Grêmio
O primeiro tempo do duelo entre Palmeiras e Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão, começou fulminante! Ambas as equipes tiveram grandes chances de gol, mas as mais claras foram do Alviverde, que chegou a atingir a trave duas vezes. A partida teve início às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
A primeira foi aos 10 minutos, com Marlon Freitas. O meio-campista cabeceou livre na entrada da pequena área, após cruzamento perfeito de Vitor Roque. Veja o lance:
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A segunda bola na trave repetiu os personagens da primeira, mas de forma invertida. Agora, pelo lado direito, Marlon Freitas acha Vitor Roque na área e cruza na medida. O atacante do Palmeiras cabeceia na trave, mantendo o placar empatado em 0 a 0 com o Grêmio. Veja o lance:
Confrontos diretos entre Grêmio x Palmeiras
O confronto mais recente entre as equipes foi em abril, pela nona rodada deste Brasileirão, quando o Palmeiras venceu por 2 x 1, na Arena Barueri, com dois gols de Marlon Freitas e um de Carlos Vinícius para o Grêmio.
Antes disso, em novembro de 2025, o Grêmio havia vencido por 3 x 2, também pelo Brasileirão, resultado que hoje serve mais como lembrança de um confronto equilibrado do que como parâmetro para o jogo deste domingo.
Nos confrontos entre as duas equipes em todas as competições, o retrospecto histórico é amplamente favorável ao Palmeiras, embora o número exato de jogos varie de acordo com a fonte consultada, incluindo ou não amistosos e torneios extintos ao longo de quase 90 anos de rivalidade.
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