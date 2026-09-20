Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras acerta duas bolas na trave do Grêmio no primeiro tempo; veja

Marlon Freitas e Vitor Roque quase abrem o placar na Arena do Grêmio

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 11:46
Favorite o Lance! no Google
Palmeiras ataca contra gol de Weverton, do Grêmio
Palmeiras ataca contra gol de Weverton, do Grêmio (Foto: Leonardo Mayer/Ag. F8/Folhapress)

O primeiro tempo do duelo entre Palmeiras e Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão, começou fulminante! Ambas as equipes tiveram grandes chances de gol, mas as mais claras foram do Alviverde, que chegou a atingir a trave duas vezes. A partida teve início às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A primeira foi aos 10 minutos, com Marlon Freitas. O meio-campista cabeceou livre na entrada da pequena área, após cruzamento perfeito de Vitor Roque. Veja o lance:

continua após a publicidade

➡️ Borja, ex-atacante de Palmeiras e Grêmio, faz golaço de bicicleta no México; veja

A segunda bola na trave repetiu os personagens da primeira, mas de forma invertida. Agora, pelo lado direito, Marlon Freitas acha Vitor Roque na área e cruza na medida. O atacante do Palmeiras cabeceia na trave, mantendo o placar empatado em 0 a 0 com o Grêmio. Veja o lance:

Confrontos diretos entre Grêmio x Palmeiras

O confronto mais recente entre as equipes foi em abril, pela nona rodada deste Brasileirão, quando o Palmeiras venceu por 2 x 1, na Arena Barueri, com dois gols de Marlon Freitas e um de Carlos Vinícius para o Grêmio.

continua após a publicidade

Antes disso, em novembro de 2025, o Grêmio havia vencido por 3 x 2, também pelo Brasileirão, resultado que hoje serve mais como lembrança de um confronto equilibrado do que como parâmetro para o jogo deste domingo.

Nos confrontos entre as duas equipes em todas as competições, o retrospecto histórico é amplamente favorável ao Palmeiras, embora o número exato de jogos varie de acordo com a fonte consultada, incluindo ou não amistosos e torneios extintos ao longo de quase 90 anos de rivalidade.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Weverton em ação pelo Grêmio

Fora de Campo

Weverton vira assunto em Grêmio x Palmeiras: 'Se vingando'

Há 2 minutos
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras altera escalação para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Há 2 horas
Miguel Borja comemora gol do América contra o Guadalajara pelo Campeonato Mexicano 2026 (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

Futebol Internacional

Borja, ex-Palmeiras e Grêmio, faz golaço de bicicleta no México; veja

Há 2 horas
Jogadores de Palmeiras e Grêmio

Fora de Campo

Inteligência artificial crava placar de Grêmio x Palmeiras no Brasileirão

Há 6 horas
Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores

Palmeiras

Palmeiras muda a chave após classificação heroica em corrida por feito inédito

Há 7 horas
Nubank Parque estádio Palmeiras.

Futebol Nacional

Fluminense segue irredutível por 4 mil torcedores em semi da Libertadores com o Palmeiras

Há 17 horas
Mais LANCE!
Vitor Roque comemora após marcar de pênalti na classificação do Palmeiras

Vitor Roque tem ajuda de Abel para retomar protagonismo no Palmeiras

Brasileirão Série A 2026 - Grêmio x Palmeiras

Grêmio x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã

Palmeiras mira liderança no Brasileirão, mas tem coincidência com Renato Gaúcho pela frente

Treino do Palmeiras

Palmeiras prepara mudança na defesa para pegar o Grêmio; veja provável escalação

Nubank Parque recebe Palmeiras x Cerro Porteño pela Libertadores

Banco fecha acordo e assume a operação da arena do Palmeiras; veja detalhes

Jorginho disputa a posse de bola com Reasco no duelo entre Flamengo e Del Valle

Lúcio de Castro: no cardápio de sexta, Marcão, Jardim, Memphis e Neymar — tudo ao mesmo tempo agora

Novo terceiro uniforme do Corinthians, em homenagem ao ex-goleiro Tobias

Rivais ironizam nova camisa do Corinthians: 'Copia, só não faz igual'

Gramado do Maracanã em Flamengo x Del Valle

Palmeiras provoca Flamengo após críticas de jogadores ao gramado do Maracanã: 'O tempo é o senhor da razão'

Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores

Tironi no Lance!: Palmeiras abre um abismo sobre seus rivais do Estado

Allan foi titular na goleada aplicada pelos Citizens (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Maresca exalta estreia de Allan, ex-Palmeiras, pelo City

Palmeiras segue sendo o clube com maior participações em semifinais da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Flamengo ou Palmeiras? Veja quem mais chegou às semifinais da Libertadores

Renato Gaúcho durante coletiva de apresentação no Grêmio

Renato Gaúcho diz que é 'proibido vaiar' e manda recado ao Palmeiras

'Fim do futebol': clubes da Série A se posicionam contra proibição das bets

'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil