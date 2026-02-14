menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (14/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/02/2026
06:00
Partida Campeonato Carioca Vasco x Volta Redonda
imagem cameraJogadores do Vasco comemoram gol durante partida contra o Volta Redonda, válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca de 2024, realizada no Estádio Kleber Andrade (Foto: Mayra Ferreira dos Santos/Gazeta Press)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (14), a bola rola desde a madrugada e a agenda é intensa no Brasil e no exterior. O dia tem confrontos pelas principais ligas europeias, como Campeonato Alemão, Espanhol e Italiano, além de rodada da Copa da Inglaterra e partidas do Campeonato Saudita. No cenário nacional, os destaques ficam para os estaduais, com jogos decisivos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, além de mais uma rodada do Brasileirão Feminino ao longo da tarde e da noite.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 14 de fevereiro de 2026)

Campeonato Japonês

  1. 2h — Kashiwa Reysol x Tokyo Verdy — Canal GOAT
  2. 3h — Kashima Antlers x Yokohama F. Marinos — Canal GOAT

Campeonato Alemão Feminino

  • 8h — Freiburg (F) x Union Berlin (F) — DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 9h — Hertha Berlin x Hannover — Canal GOAT e OneFootball
  • 9h — Kaiserslautern x Greuther Fürth — OneFootball
  • 9h — Eintracht Braunschweig x Darmstadt — OneFootball
  • 16h30 — Dynamo Dresden x Elversberg — OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 10h — Saarbrücken x Stuttgart II — OneFootball
  • 10h — Hansa Rostock x Osnabrück — OneFootball
  • 10h — Wehen Wiesbaden x Duisburg — OneFootball
  • 10h — Havelse x 1860 Munique — OneFootball
  • 10h — Verl x Hoffenheim II — OneFootball
  • 12h30 — Rot-Weiss Essen x Jahn Regensburg — OneFootball

Campeonato Saudita

  • 10h55 — Al Riyadh x Al Khaleej — BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
  • 14h30 — Al Fateh x Al Nassr — Canal GOAT e Sportv

Campeonato Italiano

  • 11h — Como x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h — Lazio x Atalanta — Xsports e Disney+
  • 16h45 — Inter de Milão x Juventus — ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Bremer, da Juventus, observam a bola durante partida da Serie A (Foto: Marco Bertorello/AFP)
Jogos de hoje: Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Bremer, da Juventus, observam a bola durante partida da Serie A (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 11h — Palermo x Virtus Entella — OneFootball
  • 11h — Modena x Carrarese — OneFootball
  • 13h15 — Catanzaro x Mantova — OneFootball
  • 15h30 — Cesena x Venezia — OneFootball

Campeonato Alemão

  1. 11h30 — Werder Bremen x Bayern — Xsports, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
  2. 11h30 — Bayer Leverkusen x St. Pauli — CazéTV e OneFootball
  3. 11h30 — Hoffenheim x Freiburg — OneFootball
  4. 11h30 — Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach — OneFootball
  5. 11h30 — Hamburgo x Union Berlin — OneFootball
  6. 14h30 — Stuttgart x Colônia — Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

Campeonato Eslovaco

  • 11h30 — Slovan Bratislava x Trencín — TV Green e OneFootball
  • 14h — Tatran Presov x Kosice — TV Green e OneFootball

Copa da Inglaterra (quarta fase)

  1. 9h15 — Burton Albion x West Ham — ESPN e Disney+
  2. 12h — Manchester City x Salford — ESPN e Disney+
  3. 12h — Burnley x Mansfield — Disney+
  4. 12h — Southampton x Leicester — Disney+
  5. 12h — Norwich x West Bromwich — Disney+
  6. 12h — Port Vale x Bristol City — Disney+
  7. 14h45 — Aston Villa x Newcastle — ESPN e Disney+
  8. 17h — Liverpool x Brighton — ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 12h — Derby County x Swansea — Disney+

Campeonato Espanhol

  1. 10h — Espanyol x Celta de Vigo — ESPN 4 e Disney+
  2. 12h15 — Getafe x Villarreal — ESPN 4 e Disney+
  3. 14h30 — Sevilla x Alavés — ESPN 4 e Disney+
  4. 17h — Real Madrid x Real Sociedad — Disney+
Jogos de hoje: Vinícius Júnior, do Real Madrid, disputa a bola com Aritz Elustondo, da Real Sociedad, durante partida da La Liga, no Estádio Anoeta (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Jogos de hoje: Vinícius Júnior, do Real Madrid, disputa a bola com Aritz Elustondo, da Real Sociedad, durante partida da La Liga, no Estádio Anoeta (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  1. 10h — Córdoba x Leganés — Disney+
  2. 17h — Granada x Valladolid — Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

  • 14h30 — Barcelona (F) x Eibar (F) — DAZN

Campeonato Francês

  • 17h05 — Paris FC x Lens — CazéTV

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

  • 10h — Montpellier x Le Mans — SportyNet (YouTube)

Campeonato Belga

  • 14h15 — Charleroi x Gent — DAZN

Campeonato Holandês

  • 14h45 — Excelsior x AZ Alkmaar — Disney+
  • 16h — Ajax x Fortuna Sittard — Disney+

Campeonato Português

  • 17h30 — Gil Vicente x Braga — Disney+

Campeonato Acreano

  • 15h (local) — Galvez x Humaitá — TV Gazeta Rio Branco

Brasileirão Feminino

  • 15h — Fluminense (F) x Vitória (F) — CBF TV
  • 18h — Bahia (F) x Cruzeiro (F) — N Sports
  • 21h — Botafogo (F) x Juventude (F) — CBF TV

Campeonato Paranaense (semifinal)

  • 16h — Operário-PR x Coritiba — Ric TV, Canal GOAT e TV Coxa

Campeonato Alagoano (semifinal)

  • 16h — Murici x ASA — TV Pajuçara e NN Play

Campeonato Baiano

  • 16h — Bahia x Jacuipense — TV Brasil, TVE Bahia e TV Bahêa

Campeonato Sergipano

  • 16h — Lagarto x Sergipe — TV Atalaia

Campeonato Amapaense

  • 16h — Oratório x Trem — TV Equinócio

Campeonato Catarinense

  • 16h30 — Brusque x Chapecoense — NSC TV
  • 18h — Santa Catarina x Avaí — N Sports

Campeonato Cearense (semifinal)

  • 16h30 — Ferroviário x Fortaleza — TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte Clube

Campeonato Paraibano

  • 16h30 — Campinense x Serra Branca — TV Paraíba, TV Cabo Branco e Canal GOAT

Campeonato Mineiro

  • 19h — URT x Cruzeiro — ge tv, Sportv e Premiere
  • 19h — Itabirito x Atlético-MG — SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
  • 19h — América-MG x North — Sportv 3 e Premiere
  • 19h — Athletic x Tombense — SportyNet+
  • 19h — Democrata GV x Betim — SportyNet+
  • 19h — Uberlândia x Pouso Alegre — SportyNet+

Campeonato Argentino

  • 19h45 — Talleres x Gimnasia de Mendoza — Disney+

Campeonato Roraimense

  • 20h (local) — Progresso x GAS — TV Imperial

Campeonato Mexicano

  • 20h — Atlético San Luis x Querétaro — Disney+
  • 22h — Monterrey x León — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Uruguaio

  • 17h — Deportivo Maldonado x Progreso — Disney+
  • 20h30 — Nacional x Racing — Disney+

Campeonato Carioca (quartas)

  1. 21h30 — Vasco x Volta Redonda — Sportv e Premiere
