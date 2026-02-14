Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (14/02/2026)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (14), a bola rola desde a madrugada e a agenda é intensa no Brasil e no exterior. O dia tem confrontos pelas principais ligas europeias, como Campeonato Alemão, Espanhol e Italiano, além de rodada da Copa da Inglaterra e partidas do Campeonato Saudita. No cenário nacional, os destaques ficam para os estaduais, com jogos decisivos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, além de mais uma rodada do Brasileirão Feminino ao longo da tarde e da noite.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 14 de fevereiro de 2026)
Campeonato Japonês
- 2h — Kashiwa Reysol x Tokyo Verdy — Canal GOAT
- 3h — Kashima Antlers x Yokohama F. Marinos — Canal GOAT
Campeonato Alemão Feminino
- 8h — Freiburg (F) x Union Berlin (F) — DAZN
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 9h — Hertha Berlin x Hannover — Canal GOAT e OneFootball
- 9h — Kaiserslautern x Greuther Fürth — OneFootball
- 9h — Eintracht Braunschweig x Darmstadt — OneFootball
- 16h30 — Dynamo Dresden x Elversberg — OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 10h — Saarbrücken x Stuttgart II — OneFootball
- 10h — Hansa Rostock x Osnabrück — OneFootball
- 10h — Wehen Wiesbaden x Duisburg — OneFootball
- 10h — Havelse x 1860 Munique — OneFootball
- 10h — Verl x Hoffenheim II — OneFootball
- 12h30 — Rot-Weiss Essen x Jahn Regensburg — OneFootball
Campeonato Saudita
- 10h55 — Al Riyadh x Al Khaleej — BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
- 14h30 — Al Fateh x Al Nassr — Canal GOAT e Sportv
Campeonato Italiano
- 11h — Como x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h — Lazio x Atalanta — Xsports e Disney+
- 16h45 — Inter de Milão x Juventus — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 11h — Palermo x Virtus Entella — OneFootball
- 11h — Modena x Carrarese — OneFootball
- 13h15 — Catanzaro x Mantova — OneFootball
- 15h30 — Cesena x Venezia — OneFootball
Campeonato Alemão
- 11h30 — Werder Bremen x Bayern — Xsports, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
- 11h30 — Bayer Leverkusen x St. Pauli — CazéTV e OneFootball
- 11h30 — Hoffenheim x Freiburg — OneFootball
- 11h30 — Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach — OneFootball
- 11h30 — Hamburgo x Union Berlin — OneFootball
- 14h30 — Stuttgart x Colônia — Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Campeonato Eslovaco
- 11h30 — Slovan Bratislava x Trencín — TV Green e OneFootball
- 14h — Tatran Presov x Kosice — TV Green e OneFootball
Copa da Inglaterra (quarta fase)
- 9h15 — Burton Albion x West Ham — ESPN e Disney+
- 12h — Manchester City x Salford — ESPN e Disney+
- 12h — Burnley x Mansfield — Disney+
- 12h — Southampton x Leicester — Disney+
- 12h — Norwich x West Bromwich — Disney+
- 12h — Port Vale x Bristol City — Disney+
- 14h45 — Aston Villa x Newcastle — ESPN e Disney+
- 17h — Liverpool x Brighton — ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 12h — Derby County x Swansea — Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h — Espanyol x Celta de Vigo — ESPN 4 e Disney+
- 12h15 — Getafe x Villarreal — ESPN 4 e Disney+
- 14h30 — Sevilla x Alavés — ESPN 4 e Disney+
- 17h — Real Madrid x Real Sociedad — Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 10h — Córdoba x Leganés — Disney+
- 17h — Granada x Valladolid — Disney+
Campeonato Espanhol Feminino
- 14h30 — Barcelona (F) x Eibar (F) — DAZN
Campeonato Francês
- 17h05 — Paris FC x Lens — CazéTV
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
- 10h — Montpellier x Le Mans — SportyNet (YouTube)
Campeonato Belga
- 14h15 — Charleroi x Gent — DAZN
Campeonato Holandês
- 14h45 — Excelsior x AZ Alkmaar — Disney+
- 16h — Ajax x Fortuna Sittard — Disney+
Campeonato Português
- 17h30 — Gil Vicente x Braga — Disney+
Campeonato Acreano
- 15h (local) — Galvez x Humaitá — TV Gazeta Rio Branco
Brasileirão Feminino
- 15h — Fluminense (F) x Vitória (F) — CBF TV
- 18h — Bahia (F) x Cruzeiro (F) — N Sports
- 21h — Botafogo (F) x Juventude (F) — CBF TV
Campeonato Paranaense (semifinal)
- 16h — Operário-PR x Coritiba — Ric TV, Canal GOAT e TV Coxa
Campeonato Alagoano (semifinal)
- 16h — Murici x ASA — TV Pajuçara e NN Play
Campeonato Baiano
- 16h — Bahia x Jacuipense — TV Brasil, TVE Bahia e TV Bahêa
Campeonato Sergipano
- 16h — Lagarto x Sergipe — TV Atalaia
Campeonato Amapaense
- 16h — Oratório x Trem — TV Equinócio
Campeonato Catarinense
- 16h30 — Brusque x Chapecoense — NSC TV
- 18h — Santa Catarina x Avaí — N Sports
Campeonato Cearense (semifinal)
- 16h30 — Ferroviário x Fortaleza — TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte Clube
Campeonato Paraibano
- 16h30 — Campinense x Serra Branca — TV Paraíba, TV Cabo Branco e Canal GOAT
Campeonato Mineiro
- 19h — URT x Cruzeiro — ge tv, Sportv e Premiere
- 19h — Itabirito x Atlético-MG — SportyNet (TV e YouTube) e Premiere
- 19h — América-MG x North — Sportv 3 e Premiere
- 19h — Athletic x Tombense — SportyNet+
- 19h — Democrata GV x Betim — SportyNet+
- 19h — Uberlândia x Pouso Alegre — SportyNet+
Campeonato Argentino
- 19h45 — Talleres x Gimnasia de Mendoza — Disney+
Campeonato Roraimense
- 20h (local) — Progresso x GAS — TV Imperial
Campeonato Mexicano
- 20h — Atlético San Luis x Querétaro — Disney+
- 22h — Monterrey x León — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Uruguaio
- 17h — Deportivo Maldonado x Progreso — Disney+
- 20h30 — Nacional x Racing — Disney+
Campeonato Carioca (quartas)
- 21h30 — Vasco x Volta Redonda — Sportv e Premiere
