Qual jogo da segunda fase da Copa o SBT transmite hoje (30)? Duelo definirá adversário do Brasil nas oitavas

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Nesta terça-feira (30), a casa de Silvio Santos irá passar o jogo entre Costa do Marfim e Noruega, às 14h (de Brasília).

➡️ Narração de Galvão Bueno no gol de Martinelli viraliza: 'O maior'

A partida define o adversário da Seleção Brasileira na fase de oitavas de final do torneio.

SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tiago Leifert e Galvão Bueno

Em parceria com a N Sports, empresa que Galvão Bueno é sócio, o locutor e Tiago Leifert dividem o microfone.

➡️Argentinos reagem à classificação do Brasil na Copa do Mundo: 'Não podia'

Enquanto Galvão fica com as partidas da Seleção Brasileira, direto dos Estados Unidos, ao lado de Alexandre Pato e Mauro Beting, Tiago Leifert comanda as transmissões das demais equipes do estúdio, no Brasil.

➡️Europeus reagem à corrida de Bortoleto na Fórmula 1: 'Como sempre'

Entre os nomes que o SBT e a N Sports juntaram para realizar a cobertura da Copa do Mundo, estão Neguerê, André Hernán, Mauro Naves e muitos outros influenciadores e jornalistas. Por dia, o SBT transmite ao menos um jogo do Mundial.