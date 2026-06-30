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Qual jogo da segunda fase da Copa o SBT transmite hoje (30)?

Duelo definirá adversário do Brasil nas oitavas

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
30/06/2026 08:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Nesta terça-feira (30), a casa de Silvio Santos irá passar o jogo entre Costa do Marfim e Noruega, às 14h (de Brasília).

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    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

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    Tiago Leifert e Galvão Bueno

    Em parceria com a N Sports, empresa que Galvão Bueno é sócio, o locutor e Tiago Leifert dividem o microfone.

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    Enquanto Galvão fica com as partidas da Seleção Brasileira, direto dos Estados Unidos, ao lado de Alexandre Pato e Mauro Beting, Tiago Leifert comanda as transmissões das demais equipes do estúdio, no Brasil.

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    Entre os nomes que o SBT e a N Sports juntaram para realizar a cobertura da Copa do Mundo, estão Neguerê, André Hernán, Mauro Naves e muitos outros influenciadores e jornalistas. Por dia, o SBT transmite ao menos um jogo do Mundial.

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