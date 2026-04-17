Oscar Schmidt é homenageado antes de Sesc Flamengo x Praia Clube

Na noite desta sexta-feira (17), o Maracanãzinho prestou um minuto de silêncio a Oscar Schmidt, ícone do basquete brasileiro e mundial, que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. A homenagem foi realizada antes do início do segundo jogo entre Sesc RJ Flamengo e Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26.

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O momento de respeito também aconteceu na outra semifinal, entre Osasco e Minas, no Ginásio José Liberatti. A homenagem será repetida na semifinal da Superliga B Masculina, neste sábado (18), entre Norde Vôlei e Araguari.

Em nota, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) lamentou o falecimento de Oscar Schmidt e prestou condolências à família e amigos da lenda do esporte brasileiro.

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Oscar Schmidt morre aos 68 anos

Aos 68 anos, Oscar Schmidt morreu poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar, nesta sexta-feira (17). A lenda do esporte deixa uma legião de fãs ao redor do globo, além de recordes e feitos que marcaram a história da modalidade.

Após se sentir mal, Oscar foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, em São Paulo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

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Oscar Schmidt conviveu com um tumor cerebral ao longo dos últimos 15 anos de sua vida. Diagnosticado em 2011, o ex-atleta passou por procedimentos cirúrgicos e diferentes etapas de tratamento ao longo dos anos, mas, em 2022, optou por encerrar as sessões de quimioterapia.

A passagem de Oscar Schmidt pelo Flamengo

O Flamengo foi o último time da carreira de Oscar Schmidt. Pelo Rubro-Negro, disputou 219 jogos entre 1999 e 2003, marcando 7.241 pontos e conquistando dois títulos de Campeonato Carioca. Já veterano, o "Mão Santa" se estabeleceu como maior cestinha da história, superando Kareem Abdul-Jabbar. O recorde só foi batido em 2024, por LeBron James.

Foi também no time da Gávea que o Oscar Schmidt, aos 44 anos, realizou o sonho de jogar ao lado do filho mais velho, Felipe, à época com 16. A camisa 14, utilizada pelo ala, foi aposentada.