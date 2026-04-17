Real Madrid lamenta a morte de Oscar Schmidt, a maior lenda do basquete brasileiro

O mundo do esporte sofreu uma grande perda na tarde desta sexta-feira (17). O Real Madrid C.F., através de seu presidente Florentino Pérez e de sua Junta Diretiva, emitiu um comunicado oficial lamentando profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, aos 68 anos. O brasileiro, considerado por muitos o maior jogador da história a nunca ter atuado na NBA, deixou um legado imensurável no basquete europeu e mundial.

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➡️ Relembre a carreira de Oscar Schmidt, o 'Mão Santa'

Embora tenha feito história na Itália e no Brasil, a passagem de Oscar pela Espanha, onde defendeu o Valladolid por duas temporadas, deixou uma marca profunda na Liga ACB. O Real Madrid destacou que Schmidt teve uma "trajetória extraordinária", reconhecendo-o como uma das maiores lendas da seleção brasileira e um adversário admirado em solo espanhol.

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O comunicado do clube espanhol ressaltou ainda a longevidade e a precisão do ídolo, lembrando que, até hoje, Oscar conserva recordes que parecem inalcançáveis, como o de maior anotador da história dos Jogos Olímpicos.

Carreira de Oscar Schmidt

Nascido em Natal, o "Mão Santa" construiu números impressionantes ao longo de 25 temporadas como profissional. Ele é o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, além de deter o recorde de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

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Nas Olimpíadas, onde participou de cinco edições consecutivas, Oscar também acumulou marcas históricas: foi diversas vezes cestinha e protagonizou atuações memoráveis, como os 55 pontos anotados contra a Espanha em Jogos Olímpicos de Seul 1988 – recorde em uma única partida no torneio.

Gráfico mostra feitos da carreira de Oscar Schmidt (Reprodução)

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Pela Seleção Brasileira, o momento mais emblemático veio no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas, e encerrou sua trajetória com 7.693 pontos em 326 partidas oficiais pela seleção, entre 1977 e 1996.

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