Tadeu apresenta o BBB após morte de Oscar Schmidt e abre programa com homenagem

A edição desta sexta-feira (17) do Big Brother Brasil 26 será marcada pela emoção. O apresentador Tadeu Schmidt comandará o programa ao vivo e fará uma homenagem ao irmão, Oscar Schmidt, que morreu aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

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A atração vai ao ar às 22h25, na TV Globo, logo após a exibição novela Três Graças. Logo na abertura, Tadeu deve prestar tributo ao ex-jogador, ícone do basquete brasileiro e referência mundial no esporte.

A morte de Oscar foi confirmada na tarde desta sexta-feira (17), em São Paulo. O ex-atleta chegou a ser levado a um hospital em Santana de Parnaíba após passar mal, mas não resistiu. Oscar foi vítima de uma parada cardiorrespiratória.

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Em nota, a família informou que a despedida será reservada e destacou o legado deixado pelo "Mão Santa", que marcou gerações com sua trajetória nas quadras e sua dedicação à Seleção Brasileira.

Gráfico mostra feitos da carreira de Oscar Schmidt (Reprodução)

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Tadeu Schmidt se pronuncia após a morte do irmão

Mais cedo, pouco depois da confirmação do falecimento do Mão Santa, o apresentador do BBB se pronunciou. Tadeu publicou um texto em suas redes sociais. "Meu maior ídolo. Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz." Na publicação, incluiu uma foto dele entrevistando o irmão.

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Foto: Reprodução Instagram Tadeu Schmidt

Relação familiar

O apresentador cresceu em um ambiente de atletas e esportes, inclusive o nascimento do jornalista, em 1974, foi anunciado em um ginásio onde o ex-jogador do basquete treinava. Tadeu ainda tentou carreira nas quadras de vôlei antes do jornalismo.

Como jornalista, o apresentador do BBB entrou na Globo em 2000, passou pelo jornalismo esportivo e apresentou o Fantástico. Em 2022, assumiu o comando do Big Brother Brasil.

Quando perguntado sobre o Oscar, Tadeu respondia que via o irmão mais velho uma inspiração.

— Sempre quis ser atleta. Como meu irmão era um ídolo, sempre achei que seria um ídolo do esporte também. — afirmou em participação no 'Altas Horas'.

Oscar Schmidt e Tadeu Schmidt têm relação familiar. (Foto: Reprodução)

Em publicação feita em 2022 nas redes sociais, o apresentador ainda se declarou para o irmão, e ex-jogador.

— Antes mesmo de a minha carreira começar, eu sabia que precisava ser quem eu sou. imagina! Sendo irmão de um herói nacional, eu precisava muito ser eu mesmo — publicou.