Minas supera Flamengo e é primeiro finalista da Copa Super 8

O domínio do início ao fim garantiu uma vitória fácil para o KTO Minas nesta terça-feira (27). Fora de casa, no Maracanãzinho, a equipe mineira derrotou o Flamengo por 93 a 80 sem grandes sustos. Com o resultado, o time comandado por Leo Costa é o primeiro finalista da Copa Super 8 e enfrentará o vencedor do duelo entre Pinheiros e Franca.

A partida prometia grandes emoções, principalmente pelo encontro de astros contra seus últimos times. Quem levou a melhor, dessa vez, foi o Minas com o destaque de Jordan Williams. O norte-americano registrou 20 pontos e acabou o jogo como cestinha. Do outro lado, Franco Baralle, apesar de titular, fez apenas cinco pontos para o clube rubro-negro.

🏀 Como foi a partida entre Flamengo e Minas, pela Copa Super 8?

1° período: Flamengo 13 x 27 Minas

O jogo começou com gostinho de lei do ex: Jordan Williams, que defendeu o Flamengo na última temporada, abriu o placar com uma cesta certeira do perímetro. A partir daí, a primeira metade do quarto inicial esteve nas mãos do Minas que dominou as principais ações do jogo, enquanto o Flamengo sofria com um aproveitamento ruim. Apenas 35% das bolas tentadas foram convertidas. Com isso, a equipe mineira se manteve à frente da parcial em todos os 10 minutos e fechou o período por 27 a 13.

2° período: Flamengo 42 x 53 Minas

Não houve muitas mudanças no início do segundo quarto. Com problemas na defesa, o Flamengo não conseguia diminuir a desvantagem no placar. Embora o aproveitamento ainda fosse um problema, as faltas ajudaram o time carioca a se manter vivo no jogo. Do outro lado da quadra, o Minas confiava nas cestas de três para continuar na liderança da parcial, apesar da leve resposta do Rubro-Negro, e foi para o intervalo na frente por 53 a 42.

3° período: Flamengo 54 x 74 Minas

A volta dos vestiários não foi boa para o time da casa no Maracanãzinnho. Até os três minutos finais, apenas sete pontos haviam sido convertidos pelo Flamengo – enquanto o Minas se destacava com 16. Dessa maneira, a diferença chegou a 22 pontos. A defesa rubro-negra sofria para segurar o ataque mineiro, que brilhava dentro e fora da área pintada. Ao fim do período, o placar era de 74 a 54 para o Minas.

4⁰ período: Flamengo 80 x 93 Minas

O último quarto esteve, assim como o resto do duelo, sob domínio dos visitantes. Mesmo com a expulsão de Furazo, segundo maior pontuador da equipe, o Minas conseguiu abrir ainda mais a diferença que chegou a 25 pontos. Os protestos da torcida, então, se intensificaram e a resposta rubro-negra enfim chegou. A dois minutos para o fim do jogo, o Flamengo diminuiu a desvantagem para 10 pontos. Apesar disso, o tempo era um trunfo para o mineiros que tinham a vitória bem encaminhada. Fim de jogo. 93 a 80 para o Minas.

Flamengo foi derrotado para o KTO Minas no Maracanazinho na semifinal do Super 8 (Foto: PaulaReis / Flamengo)

📆 O que vem pela frente no Super 8?

O torneio, realizado no formato de jogos únicos eliminatórios ("mata-mata"), reúne os oito melhores colocados do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB). A final da competição acontece no próximo sábado (31) e garante uma vaga direta para a Champions League das Américas da próxima temporada.

Quartas de final

24/1, sábado, 19h: Flamengo 78 x 74 São José-SP – Maracanãzinho – sportv3

25/1, domingo, 11h: Minas 87 x 79 Corinthians – Arena UniBH – sportv2 e YouTube NBB

25/1, domingo, 11h: Pinheiros 114 x 108 Paulistano – Henrique Villaboim – YouTube NBB

25/1, domingo, 18h: Franca 90 x 85 Brasília – Pedrocão – sportv2 e YouTube NBB

Semifinal

27/1, terça-feira, 19h: Flamengo 80 x Minas 93 – Maracanãzinho - sportv3

28/1, quarta-feira, 20j: Pinheiros x Franca ou Brasília – sportv e YouTube NBB

Final

31/1, sábado: adversários, horário e local a definir – sportv e YouTube NBB

🏆 Lista de campeões da Copa Super 8

2018/19: Flamengo (contra Franca)

2019/20: Franca (contra Flamengo)

2020/21: Flamengo (contra São Paulo)

2021/22: Minas (contra São Paulo)

2022/23: Franca (contra Flamengo)

2023/24: Flamengo (contra Unifacisa)

