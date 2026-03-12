Brasil vence Sudão do Sul no Pré-Mundial de basquete feminino
Brasil volta à quadra no sábado (14), às 2h30 (de Brasília), para enfrentar a Tchéquia
A Seleção Brasileira feminina de Basquete conquistou sua primeira vitória no Pré-Mundial de basquete feminino ao superar o Sudão do Sul por 94 a 79. A partida foi disputada nesta quinta-feira (12), em Wuhan, na República Popular da China, e marcou o segundo compromisso da equipe brasileira no hexagonal da competição.
O Brasil controlou as ações durante todo o jogo, especialmente com a alta eficiência nos arremessos de longa distância, fator determinante para o triunfo.
Domínio brasileiro nos primeiros quartos
Damiris e Kamilla Cardoso inauguraram a contagem para o Brasil no primeiro quarto, e Cacá Martins e Alana Gonçalo, com cestas de três pontos, ampliaram a vantagem, fechando o período em 22 a 16.
O segundo quarto foi mais equilibrado. As jogadoras do Sudão do Sul, medalhistas de bronze no AfroBasket de 2025, reagiram com arremessos certeiros de longa distância de Adut Bulgak e Perina Leime, reduzindo a diferença para apenas dois pontos (30 a 28). No entanto, a dupla Alana e Damiris respondeu com mais cestas de três, mantendo a liderança brasileira. A parcial terminou empatada em 20 a 20, com o placar geral em 42 a 36 para o Brasil.
Vantagem consolidada após o intervalo
O duelo de arremessos de três continuou após o intervalo, mas a Seleção Brasileira se mostrou mais eficiente. Bella Nascimento e Débora Costa converteram lances certeiros, ampliando a vantagem para 66 a 54 ao final do terceiro quarto.
O último período começou com mais uma cesta de três de Cacá Martins. Sarah Deng e Adut Bulgak protagonizaram boas jogadas em uma tentativa de reação do Sudão do Sul, mas as faltas cometidas pelas adversárias permitiram que o placar brasileiro aumentasse, culminando no 94 a 79.
Kamilla Cardoso foi eleita a melhor jogadora em quadra e, com 25 pontos, Damiris Dantas foi a cestinha do confronto.
Disputa por vagas na Copa do Mundo
O Pré-Mundial 2026 de basquete feminino em Wuhan reúne seis equipes em turno único: Brasil, República Popular da China, Bélgica, Sudão do Sul, Mali e Tchéquia. O hexagonal distribui três vagas para a Copa do Mundo, que será realizada em setembro na Alemanha. A Bélgica já garantiu sua classificação, enquanto a Seleção Brasileira perdeu o confronto de estreia para a Bélgica por 99 x 70.
O Brasil volta à quadra na madrugada de sábado (14) para enfrentar a Tchéquia, sexta colocada no EuroBasket 2025. O jogo está marcado para as 2h30 (horário de Brasília).
Calendário completo do Brasil:
A competição tem transmissão ao vivo pela CazéTV, com horários seguindo o fuso de Brasília.
- Sábado (14): Brasil x Tchéquia, às 2h30 (de Brasília)
- Domingo (15): Brasil x Mali, às 2h30 (de Brasília)
- Terça (17): Brasil x República Popular da China, às 8h30 (de Brasília)
