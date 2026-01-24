O Flamengo está classificado para a semifinal da Copa Super 8. Em duelo de contrastes na noite deste sábado (24), o rubro-negro superou o São José por 78 a 74. O placar final, apertado, reflete um jogo curioso: a equipe paulista venceu três dos quatro quartos, mas não foi capaz de neutralizar a "tempestade" rubro-negra no segundo período, que acabou definindo o confronto.

A partida começou equilibrada, mas com o São José ligeiramente superior no coletivo. Sob o comando de Guilherme Lessa, os visitantes venceram o primeiro quarto por 21 a 19.

O divisor de águas veio no segundo período. Foi a única parcial vencida pelo Flamengo em todo o jogo, mas de forma devastadora. Com defesas agressivas e o brilho de Johnson Jr. e Gui Deodato, o Fla aplicou 26 a 12, indo para o intervalo com 45 a 33 no placar. Essa gordura de 12 pontos foi o que garantiu a sobrevivência carioca até o estouro do cronômetro.

Guilherme Deodato, durante a partida entre Flamengo e São José (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Na volta do intervalo, o Flamengo chegou a abrir 21 pontos de frente, mas o São José não se entregou. Miller e Lessa lideraram uma reação, vencendo o terceiro quarto por 24 a 22.

O drama aumentou no último período, novamente vencido pelos visitantes. O São José teve a bola para encostar de vez no placar, mas Miller desperdiçou o arremesso final. No fim, a força do segundo quarto garantiu o 78 a 74 para o Flamengo.

O Flamengo agora espera o vencedor do confronto entre Minas Tenis Clube e Corinthians que acontece neste domingo (25) para saber quem enfrenta nas semifinais.

