Perry analisa derrota para o Flamengo e admite falha defensiva

Apesar da derrota apertada do Astros de Jalisco por 101 a 99, o grande nome individual da partida no Maracanãzinho foi o pivô Perry. Com uma atuação dominante no garrafão, o americano anotou 31 pontos, mas deixou a quadra com um tom de forte autocrítica. Para o cestinha da partida, o time mexicano falhou na postura diante da pressão rubro-negra.

Perry foi o cestinha da partida entre Flamengo e Astros de Jalisco com 31 pontos (Foto: Reprodução / Instagram)

Ao ser questionado sobre o que precisaria mudar para o segundo jogo da série, no México, Perry não buscou desculpas táticas e focou na entrega da equipe dentro de quadra.

— É apenas entrar pronto para jogar. Nem todos nós estávamos prontos aqui desde o início, então acho que na próxima vez teremos que estar mais preparados mentalmente. Nós não fomos duros o suficiente lá fora. Fomos superados na raça e nos rebotes. É difícil ganhar quando você é superado fisicamente dessa maneira — desabafou o pivô.

O Flamengo construiu sua vantagem inicial com um aproveitamento avassalador nos arremessos de longa distância. Perry assumiu parte da responsabilidade por não ter conseguido incomodar os chutadores do Flamengo no começo do confronto.

— No primeiro quarto, eu não fiz uma boa defesa. Eu estava muito recuado e deixando eles arremessarem. Na próxima partida, vou melhorar nisso, subindo mais a marcação e contestando os chutes de três — afirmou Perry, projetando um ajuste defensivo mais agressivo para o Jogo 2.

Com os 31 pontos de Perry, o Astros provou que tem poder de fogo para bater o Flamengo, especialmente se conseguir equilibrar o jogo físico e os rebotes, áreas citadas pelo jogador como deficientes no Rio de Janeiro. A equipe mexicana agora joga em casa, onde Perry espera que a mudança de mentalidade resulte no empate da série.