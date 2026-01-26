A manhã de domingo (25) ficou marcada por um duelo eletrizante entre Pinheiros e Paulistano pelas quartas de final da Copa Super 8. Com direito a duas prorrogações, a equipe comandada por Gustavo de Conti venceu por 114 a 108 e conquistou a vaga nas semifinais. Para demonstrar a força de ambos os lados, um jogador de cada elenco bateu o recorde de pontuação de Gui Deodato no torneio.

O ala do Flamengo era, sozinho, o jogador com a maior pontuação individual na história do Super 8. Em 2024, o recorde de 34 pontos foi registrado na vitória do Rubro-Negro sobre o Paulistano pelas semifinais. Vale destacar, também, que Gui é o segundo maior cestinha do torneio, com 252 pontos – atrás apenas de Marquinhos (268).

O Paulistano voltou a ser personagem no livro de recordes da competição. Dessa vez, apesar da derrota, é do clube paulista o responsável pela marca conquistada. Gui Abreu marcou 35 pontos e superou os números feitos por Deodato há dois anos.

Do lado vencedor, David Sloan também alcançou um feito importante na partida. O armador do Pinheiros igualou a pontuação do astro do Flamengo, com 34 pontos. Pela classificação conquistada, o jogo contra o Franca será mais uma oportunidade para o norte-americano aumentar esses números, assim como Gui Deodato, que terá o KTO Minas pela frente.

David Sloan em ação no Pinheiros x Paulistano pela Copa Super 8 (Foto: RICARDO BUFOLIN / ECP)

Relembre como foi o jogo histórico entre Pinheiros e Paulistano na Copa Super 8

1° período: Pinheiros 23 x 22 Paulistano

Jogo muito equilibrado no primeiro quarto. Houve grande disciplina tática do Pinheiros na briga pelo rebote ofensivo, a grande arma do time na parte inicial do confronto. Agapy somou três dos sete rebotes de ataque no início. Paulistano jogou bem, mas sofreu muito com os pontos de segunda chance, apesar de ter tentado corrigir com um jogo mais físico, visando bloquear o volume do adversário.

2° período: Pinheiros 48 x 46 Paulistano

Pinheiros teve o controle emocional e o volume de jogo do período. O Paulistano detectou e acertou a marcação para o rebote ofensivo do adversário, mas não conseguiu reverter o placar. No entanto, a diferença de apenas dois pontos manteve o time visitante vivo na disputa.

3° período: Pinheiros 68 x 73 Paulistano

Com um ótimo aproveitamento em bolas de três pontos, o Paulistano conseguiu não só reverter o placar, como abrir uma vantagem de cinco pontos para o quarto e último período das quartas de final. Os visitantes conseguiram consertar a fase ofensiva, com destaque para o capitão Gui Abreu, que finalizou a partida com mais de 30 pontos.

4° período: Pinheiros 89 x 89 Paulistano

O último período foi o mais disputado da partida, com a diferença no placar ficando a apenas um ponto boa parte do tempo. Restando dois minutos para o fim da partida, o Pinheiros retomou a liderança no placar após bola de três pontos de Gregate – vantagem que permaneceu até antes do último lance. Faltando dois segundos, Gui Abreu recebeu a bola, converteu a cesta de dois pontos e levou o jogo para a prorrogação.

1ª prorrogação: Pinheiros 103 x 97 Paulistano

Ambos os times estavam mentalmente fortes, mas o cansaço físico começou a pesar para os jogadores. Sloan, destaque do Pinheiros na partida, especialmente na volta do intervalo, marcou a primeira cesta da prorrogação e comandou a liderança do time da casa em toda a etapa. Contudo, faltando quatro segundos, o Paulistano conseguiu o empate mais uma vez no último lance com linda cesta de três pontos de Gui Abreu.

2ª prorrogação: Pinheiros 114 x 108 Paulistano

Assim como foi toda a partida, a segunda e última prorrogação não poderia ter sido diferente: disputada até o fim. Mais uma vez, Sloan foi o nome do período e liderou o Pinheiros à vitória, encerrando o jogo com 34 pontos – atrás apenas de Gui Abreu, do Paulistano, que fez 35 pontos e bateu o recorde da Copa Super 8 em pontos marcados em uma única partida.

David Sloan em ação no Pinheiros x Paulistano pela Copa Super 8 (Foto: RICARDO BUFOLIN / ECP)

