Nesta segunda-feira (26), pelas redes sociais, o técnico Léo Figueiró anunciou oficialmente sua saída do comando da equipe de basquete do Vasco, em comum acordo entre as partes. O treinador aceitou o convite da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e se dedicará de forma exclusiva à função de coordenador técnico de toda a categoria de base feminina e também como assistente técnico da Seleção Brasileira Adulta Feminina.

Léo passou dois anos e meio à frente do basquete do clube. Nas temporadas 23/24 e 24/25, o treinador levou o Vasco à disputa da Copa Super 8, que contempla os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB, e garantiu o time no Campeonato Sul-Americano.

No entanto, o Cruzmaltino enfrenta grandes dificuldades na atual edição do NBB. A equipe é a última colocada da tabela da competição, com apenas três vitórias em 23 jogos.

Léo Figueiró se despede do Vasco (Foto: Reprodução/ Instagram)

Confira a despedida de Léo Figueiró do Vasco:

No texto, o treinador relembrou seus feitos à frente da equipe, demonstrando respeito ao processo e gratidão ao momentos que viveu. Além disso, trilhou seus próximos passos.

"Sempre pautei o meu trabalho respeitando processos, dando tempo ao tempo para alcançar os resultados. E é com base nisso, que neste momento, grato a tudo o que vivi e pude contribuir com o Vasco, me despeço para me dedicar 100% ao convite da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Preciso me dedicar por inteiro. Serei Coordenador Técnico de toda a categoria de base feminina e Assistente Técnico da seleção adulta feminina, que tem como missão levar o basquete feminino de volta ao Campeonato Mundial e aos Jogos Olímpicos."

