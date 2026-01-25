Com emoção, Sesi Franca bate Brasília e terá clássico nas semis do Super 8

O Sesi Franca segue firme em sua caminhada para retomar o topo da Copa Super 8. Em partida válida pelas quartas de final, disputada neste domingo (25) no Ginásio Pedrocão, a equipe venceu o Brasília Basquete por 90 a 85. Com o resultado, o time comandado por Helinho Garcia avançou para a semifinal, onde terá pela frente o EC Pinheiros.

David Jackson foi um dos cestinhas da partida entre Sesi Franca e Brasília Basquete no Super 8 (Foto: Divulgação)

A vitória francana foi construída com um primeiro tempo de alto nível. Com um ataque fluido, o Franca foi para o intervalo vencendo por 51 a 41, com parciais de 25 a 18 e 26 a 23. A vantagem permitiu que a equipe suportasse a pressão do Brasília no segundo tempo, quando os visitantes tentaram encostar no placar.

Os veteranos do elenco ditaram o ritmo. Corderro Bennett e David Jackson terminaram a partida com 17 pontos cada, sendo os cestinhas da partida. Pelo lado do Brasília, Facundo Corvalan foi o grande destaque com 16 pontos e 8 assistências.

O Sesi Franca agora se prepara para o confronto da semifinal contra o EC Pinheiros.

