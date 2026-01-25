Após duas prorrogações, Pinheiros supera Paulistano e avança na Copa Super 8

Neste domingo (25), o Pinheiros venceu o rival Paulistano por 114 a 108, em casa, e avançou para a semifinal da Copa Super 8, em busca do título inédito. Em um jogo marcado por duas prorrogações e pelo ótimo rebote ofensivo dos mandantes – comandados por Gustavo de Conti, ex-treinador do Paulistano –, o Pinheiros levou vantagem nos dois primeiros períodos. Na volta do intervalo, os visitantes corrigiram e buscaram o empate no último lance do quarto período e da primeira prorrogação, mas não seguraram o resultado na segunda prorrogação.

O domingo marcou o segundo dia da oitava edição da Copa Super 8. O torneio, realizado no formato de jogos únicos eliminatórios ("mata-mata"), reúne os oito melhores colocados do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB). A final da competição acontece no próximo sábado (31) e garante uma vaga direta para a Champions League das Américas da próxima temporada.

O Pinheiros terminou o primeiro turno do NBB na liderança da tabela, somando 17 vitórias e apenas duas derrotas (89,5% de aproveitamento). O Paulistano, por sua vez, garantiu a classificação em oitavo lugar, com 11 vitórias e oito derrotas (57,9% de aproveitamento).

Pinheiros e Paulistano se enfrentaram na Copa Super 8, em São Paulo (Foto: Reprodução/NBB)

🏀 Como foi a partida entre Pinheiros e Paulistano, pela Copa Super 8?

1° período: Pinheiros 23 x 22 Paulistano

Jogo muito equilibrado no primeiro quarto. Houve grande disciplina tática do Pinheiros na briga pelo rebote ofensivo, a grande arma do time na parte inicial do confronto. Agapy somou três dos sete rebotes de ataque no início. Paulistano jogou bem, mas sofreu muito com os pontos de segunda chance, apesar de ter tentado corrigir com um jogo mais físico, visando bloquear o volume do adversário.

2° período: Pinheiros 48 x 46 Paulistano

Pinheiros teve o controle emocional e o volume de jogo do período. O Paulistano detectou e acertou a marcação para o rebote ofensivo do adversário, mas não conseguiu reverter o placar. No entanto, a diferença de apenas dois pontos manteve o time visitante vivo na disputa.

3° período: Pinheiros 68 x 73 Paulistano

Com um ótimo aproveitamento em bolas de três pontos, o Paulistano conseguiu não só reverter o placar, como abrir uma vantagem de cinco pontos para o quarto e último período das quartas de final. Os visitantes conseguiram consertar a fase ofensiva, com destaque para o capitão Gui Abreu, que finalizou a partida com mais de 30 pontos.

4° período: Pinheiros 89 x 89 Paulistano

O último período foi o mais disputado da partida, com a diferença no placar ficando a apenas um ponto boa parte do tempo. Restando dois minutos para o fim da partida, o Pinheiros retomou a liderança no placar após bola de três pontos de Gregate – vantagem que permaneceu até antes do último lance. Faltando dois segundos, Gui Abreu recebeu a bola, converteu a cesta de dois pontos e levou o jogo para a prorrogação.

1ª prorrogação: Pinheiros 103 x 97 Paulistano

Ambos os times estavam mentalmente fortes, mas o cansaço físico começou a pesar para os jogadores. Sloan, destaque do Pinheiros na partida, especialmente na volta do intervalo, marcou a primeira cesta da prorrogação e comandou a liderança do time da casa em toda a etapa. Contudo, faltando quatro segundos, o Paulistano conseguiu o empate mais uma vez no último lance com linda cesta de três pontos de Gui Abreu.

2ª prorrogação: Pinheiros 114 x 108 Paulistano

Assim como foi toda a partida, a segunda e última prorrogação não poderia ter sido diferente: disputada até o fim. Mais uma vez, Sloan foi o nome do período e liderou o Pinheiros à vitória, encerrando o jogo com 34 pontos – atrás apenas de Gui Abreu, do Paulistano, que fez 35 pontos e bateu o recorde da Copa Super 8 em pontos marcados em uma única partida.

📆 O que vem pela frente no Super 8?

Quartas de final

24/1, sábado, 19h: Flamengo 78 x 74 São José-SP – Maracanãzinho – sportv3

25/1, domingo, 11h: Minas 87 x 79 Corinthians – Arena UniBH – sportv2 e YouTube NBB

25/1, domingo, 18h: Franca x Brasília – Pedrocão – sportv2 e YouTube NBB

Semifinal

27/1, terça-feira, horário a definir: Flamengo x Minas – sportv

28/1, quarta-feira, horário a definir: Pinheiros/Paulistano x Franca ou Brasília – sportv e YouTube NBB

Final

31/1, sábado: adversários, horário e local a definir – sportv e YouTube NBB

🏆 Lista de campeões da Copa Super 8

2018/19: Flamengo (contra Franca)

2019/20: Franca (contra Flamengo)

2020/21: Flamengo (contra São Paulo)

2021/22: Minas (contra São Paulo)

2022/23: Franca (contra Flamengo )

2023/24: Flamengo (contra Unifacisa)

2024/25: Flamengo (contra Minas)