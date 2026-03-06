Flamengo suporta pressão do Astros no fim e abre 1 a 0 nas quartas da BCLA

O Flamengo iniciou sua caminhada nos playoffs da Basketball Champions League Americas (BCLA) com uma vitória que misturou brilhantismo técnico e muito drama. No Maracanãzinho, o Orgulho da Nação venceu o Astros de Jalisco (MEX) por 101 a 99, abrindo 1 a 0 na série de quartas de final. Agora, o time carioca precisa de apenas mais um triunfo no México para garantir vaga no Final Four.

Gui Deodato foi o destaque do Flamengo na vitória sobre o Astros de Jalisco (Foto: FIBA/Divulgação)

O primeiro quarto foi um monólogo rubro-negro. Com um aproveitamento impressionante de 77% nas bolas de longa distância, o Flamengo atropelou os mexicanos com uma parcial de 33 a 19. Gui Deodato, Shaq Johnson e Kayo foram letais do perímetro, não dando chances para a defesa do Astros, que via o ex-NBA Trey Burke III tentar, isoladamente, manter a equipe no jogo.

No segundo período, o Astros aproveitou erros de transição do Flamengo e chegou a abrir 12 a 2 na parcial. No entanto, o Fla se reencontrou com Franco Baralle e a liderança de Deodato, indo para o intervalo com dez pontos de frente. O terceiro quarto manteve o equilíbrio, mas foi encerrado com chave de ouro: Shaq Johnson converteu uma bola de três do meio da quadra no estouro do cronômetro, inflamando a torcida e mantendo a vantagem rubro-negra.

A última parcial foi de contornos dramáticos. Precisando de uma reação improvável, o time visitante foi para o "tudo ou nada" e venceu o quarto por 33 a 23. O pivô Perry, cestinha da partida, dominou o garrafão e castigou a defesa carioca. Sempre que o Astros encostava e ameaçava a virada, o Flamengo tirava um ponto da cartola para respirar.

O grande nome para segurar o ímpeto mexicano foi Gui Deodato. O ala, que brilhou pela Seleção Brasileira na última semana, chamou a responsabilidade nos minutos finais e garantiu que a vitória permanecesse no Rio de Janeiro.

Flamengo venceu o primeiro jogo das quartas de final da BCLA (Foto: Divulgação)

Com o 1 a 0, o Flamengo viaja para o México com a vantagem de decidir a classificação fora de casa. O Jogo 2 acontece em solo mexicano e, caso seja necessário, o Jogo 3 também será disputado na casa do Astros, devido aos critérios de classificação da fase de grupos.