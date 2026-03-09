União Corinthians domina e vence o Vasco no NBB

O União Corinthians aproveitou o apoio de sua torcida no Ginásio Poliesportivo Arnão e conquistou uma vitória consistente sobre o Vasco da Gama por 77 a 66, em duelo válido pela temporada 2025/26 do NBB. Com um desempenho coletivo sólido, a equipe gaúcha soube administrar a vantagem construída para frear a reação carioca.

A partida começou equilibrada, mas o União Corinthians logo estabeleceu sua dominância defensiva. O time da casa conseguiu limitar as principais peças ofensivas do Vasco, forçando erros e convertendo pontos cruciais em transições rápidas.

União Corinthians atropela e afunda o Vasco na zona de rebaixamento do NBB (Foto: Divulgação)

No segundo tempo, o Vasco tentou encostar no placar, buscando jogadas de garrafão e arremessos do perímetro, mas a equipe de Santa Cruz do Sul manteve a calma. Com uma rotação eficiente e aproveitamento superior nos lances decisivos, o União Corinthians fechou a conta em 77 a 66.

Com o resultado, o União Corinthians soma pontos importantes na tabela e ganha confiança para a sequência do campeonato. Já o Vasco da Gama precisará ajustar a pontaria e a organização ofensiva para se recuperar nos próximos compromissos fora de casa.

