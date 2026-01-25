Com virada estratégica, Minas avança à semifinal do Super 8

O KTO Minas avançou para a semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe mineira derrotou o Corinthians por 87 a 79 na Arena UniBH, em Belo Horizonte, neste domingo (25), assegurando a classificação. Agora, o time enfrentará o Flamengo, que se classificou na noite de sábado (24).

Como foi a partida?

O confronto começou equilibrado. No primeiro quarto, o Minas abriu uma pequena vantagem de 4 a 0, mas o Corinthians logo encontrou seu ritmo, fechando o período em um empate de 15 a 15.

No segundo quarto, no entanto, os donos da casa cometeram erros que custaram pontos, favorecendo o time paulista. Com uma performance melhor que a inicial, o Corinthians reverteu o placar e terminou o tempo à frente: 28 a 22.

A volta do intervalo marcou a recuperação do Minas. O time corrigiu as falhas, melhorou o desempenho e, com uma atuação tática mais eficiente, explorou as fragilidades do adversário. Com bom entrosamento, a equipe de Minas Gerais fechou o terceiro quarto com uma vantagem de 7 pontos, marcando 25 contra 18 do Corinthians.

O último período foi de "tudo ou nada". O ritmo acelerado resultou em duas cestas de três pontos logo no início para ambos os lados. As faltas excessivas e os erros do Corinthians, que somou 18 ao longo do jogo (contra apenas 9 do Minas), foram decisivos. Os lances livres convertidos pela equipe mineira no final fizeram a diferença no placar, que encerrou em 87 a 79, com o Minas marcando 25 pontos no quarto e o Corinthians, 18.

KTO Minas e Corinthians na disputa de quartas de final da Copa Super 8 (Foto: Hedgard Moraes / MTC)

Destaques Individuais:

O Corinthians teve o cestinha da partida: Thomas, com 20 pontos. Raymundo e Clark também se destacaram, marcando 13 pontos cada. Pelo lado do Minas, Williams e Fuzaro foram importantes na pontuação, somando 15 pontos em conjunto.

